  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Юрий Максимов: После быстрого пропущенного гола надо было что-то менять
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Юрий Максимов: После быстрого пропущенного гола надо было что-то менять

Премьер-лига
Обновлено

Наставник Днепра-1 поделился эмоциями после победы над чемпионом страны

Юрий Максимов: После быстрого пропущенного гола надо было что-то менять

Фото: пресслужба СК Дніпро-1/Автор - невідомий

Новина українською
Новина українською

Главный тренер "Днепра-1" Юрий Максимов поделился эмоциями после победы над донецким "Шахтером":

"Очень важная победа. У каждого нашего футболиста есть свое имя, каждый за него играет, не только за клуб, а за семью и тому подобное. Мы довольны победой.

После быстрого пропущенного гола надо было отыгрываться, что-то менять. Однако продолжали играть по той задаче, которую ставили перед матчем.

Я думаю, когда мы с углового сделали счет 1:1, получили удовольствие от игры и развили свой прогресс", - добавил Максимов.

Днепряне после победы над "горняками" возглавили турнирную таблицу.

По теме
yellow-arrow
Роман Григорчук не пришел на пресс-конференцию после поражения от Руха. Клуб недоволен судейством
yellow-arrow
УПЛ. Шахтер - Днепр-1 1:3. Громкая победа нового лидера 
yellow-arrow
Пономарев: Мы всегда играем с позиции давления. И не отходим от своих принципов
Юрий Максимов Шахтер (Донецк) СК Днепр-1
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде