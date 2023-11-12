Юрий Максимов: После быстрого пропущенного гола надо было что-то менять

Главный тренер "Днепра-1" Юрий Максимов поделился эмоциями после победы над донецким "Шахтером":

"Очень важная победа. У каждого нашего футболиста есть свое имя, каждый за него играет, не только за клуб, а за семью и тому подобное. Мы довольны победой.

После быстрого пропущенного гола надо было отыгрываться, что-то менять. Однако продолжали играть по той задаче, которую ставили перед матчем.

Я думаю, когда мы с углового сделали счет 1:1, получили удовольствие от игры и развили свой прогресс", - добавил Максимов.