Полесье заинтересовано в подписании Александра Пихаленка

Украинский журналист Виктор Вацко на своем Youtube-канале рассказал, что "Полесье" интересуется хавбеком "Днепра-1" и сборной Украины Александром Пихаленком.

"Есть сага с возможным переходом Пихаленка в "Полесье". Если они провернут этот трансфер зимой, это заявка даже на борьбу за титул. У "Днепра-1" не слишком оптимистичная ситуация с точки зрения финансов".

"Полесье" хочет Пихаленка, но вопрос в том, хочет ли сам Александр оставаться в УПЛ", — сказал Вацко.

Напомним, что в этом сезоне Пихаленок забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.