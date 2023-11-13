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Полесье заинтересовано в подписании Александра Пихаленка

Премьер-лига
Обновлено

У Днепра-1 не слишком оптимистичная ситуация с точки зрения финансов

Полесье заинтересовано в подписании Александра Пихаленка

scdnipro1.com.ua

Новина українською
Новина українською

Украинский журналист Виктор Вацко на своем Youtube-канале рассказал, что "Полесье" интересуется хавбеком "Днепра-1" и сборной Украины Александром Пихаленком.

"Есть сага с возможным переходом Пихаленка в "Полесье". Если они провернут этот трансфер зимой, это заявка даже на борьбу за титул. У "Днепра-1" не слишком оптимистичная ситуация с точки зрения финансов".

"Полесье" хочет Пихаленка, но вопрос в том, хочет ли сам Александр оставаться в УПЛ", — сказал Вацко.

Напомним, что в этом сезоне Пихаленок забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.

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1 голосов
Источник:
Вацко Live
Комментарии
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Будєм разбіратся (Київ)
13.11.2023 в 19:34
Треба в топ-5 або хоча б Бельгія-Нідерланди. І Гуцуляку теж не в Карпати, а на Захід
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Комментарии 2
Будєм разбіратся (Київ)
13.11.2023 в 19:34
Треба в топ-5 або хоча б Бельгія-Нідерланди. І Гуцуляку теж не в Карпати, а на Захід
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avatar
Полiccя (Житомир)
13.11.2023 в 20:37
Розберемось без сопливих
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