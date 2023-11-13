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Полесье заинтересовано в подписании Александра Пихаленка
У Днепра-1 не слишком оптимистичная ситуация с точки зрения финансов
scdnipro1.com.ua
Украинский журналист Виктор Вацко на своем Youtube-канале рассказал, что "Полесье" интересуется хавбеком "Днепра-1" и сборной Украины Александром Пихаленком.
"Есть сага с возможным переходом Пихаленка в "Полесье". Если они провернут этот трансфер зимой, это заявка даже на борьбу за титул. У "Днепра-1" не слишком оптимистичная ситуация с точки зрения финансов".
"Полесье" хочет Пихаленка, но вопрос в том, хочет ли сам Александр оставаться в УПЛ", — сказал Вацко.
Напомним, что в этом сезоне Пихаленок забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.
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