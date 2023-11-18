Владимир Шаран: Покидаю Минай с хорошими чувствами

Информация о возможном расставании Владимира Шарана и "Миная" впервые появилась в интернет-пространстве во вторник. С тех пор прошло трое суток – и неофициальный характер этой новости после сообщения на сайте закарпатского клуба стал официальным. Один из самых опытных специалистов нашего футбола, стоявший у руля "Миная" почти два года, покидает Ужгород. Вместе с ним это делает и его тренерский штаб – Вадим Чернышенко, Сергей Мизин, Игорь Лучкевич, а также врач команды Олег Темник.

Если говорить о периоде работы Шарана в "Минае", то его можно разделить на два условных отрезка. Первый состоял из насыщенной и напряженной работы в сезоне-2022/23, когда его подопечные проявили незаурядный характер и ближе к завершению чемпионата сумели совершить восхождение из нижней части турнирной таблицы вверх. В итоге закарпатская команда заняла 8-е место, что для молодого коллектива можно считать успехом. Такого же мнения придерживалось и руководство клуба, которое смотрело в новый сезон с новыми надеждами. Однако путь скромного по финансовым возможностям коллектива не был устлан розами. По определенным причинам "Минаю" не удалось удачно стартовать – и неудачи стали донимать из тура в тур. Владимир Шаран надеялся, что рано или поздно команду, что называется, прорвет. Однако этого не произошло, что и привело к отставке.

– Решение о прекращении сотрудничества было инициативой клуба или вашей? – первым делом интересуюсь у Шарана.

– Совместным. Мысли об этом как у руководства клуба, так и у меня возникли после домашнего поединка с "Оболонью", в котором мы проиграли 0:1. Результата в тот период не было и мы надеялись на игру с "пивоварами", думая, что можем их обыграть. Так что в нашем тренерском штабе, у которого есть достаточный опыт, все прекрасно понимали. Были мысли по поводу прекращения сотрудничества и у руководства.

– С какими чувствами оставляете "Минай"?

– (Без размышлений и колебаний). Только с хорошими! В "Минае", на мой взгляд, поработали очень хорошо. Помнится, незадолго до войны, о которой никто даже подумать не мог, меня трижды приглашал спортивный директор Сергей Билан. Его я, как и весь наш тренерский штаб, можем искренне поблагодарить за работу. Он отвечал за организацию нашей деятельности в "Минае", а вот вопросами финансового обеспечения команды занимался другой человек. В прошлом сезоне, когда мы заняли восьмое место, учитывая возможности нашей команды, все было на высоком уровне. Перед войной, в период зимнего антракта в сезоне-2021/22 нам удалось собрать достаточно неплохой коллектив, да и финансовые условия в то время были вполне достаточными, чтобы остаться в Премьер-лиге. Но к величайшему сожалению, начало войны скомкало все наши планы. Мы не смогли стартовать в весенней части того чемпионата, что сдвинуло начало нашего сотрудничества с "Минаем". Затем последовало много разных мнений, а тем временем "Десна" и "Мариуполь" временно прекратили свои выступления в Премьер-лиге. Поэтому, несмотря на позицию в таблице, "Минаю" предоставили шанс продолжить играть в элите. Именно тот период времени, повторюсь, был продуктивным. Мы собрали неизвестных широкой публике игроков, однако демонстрировали приличный футбол и добивались результата.

– В чем видите причины неудач команды – в отсутствии должной сыгранности, психологическом давлении или может в финансовом факторе?

– Здесь, пожалуй, все в комплексе. В межсезонье я говорил, что нужно увеличить бюджет и президент клуба это сделал. Однако те клубы, которые вошли в Премьер-лигу, были с приличными возможностями – как по игрокам, так и по бюджету и инфраструктуре. И я прекрасно понимал, что у нас единственный шанс – это переходные матчи. Более того, был уверен в этом где-то на процентов семьдесят. Но, несмотря на это, надеялись, что второй сезон подряд сможем выступить удачно. Однако, к сожалению, и мы, тренеры, и люди, которые занимались трансферами, немного недоработали. Не могу сказать, что нам удалось усилить команду. Летом из "Миная" ушли игроки, которые были не хуже тех, кого мы на их места взяли. Это, конечно, вина главного тренера и ответственных за трансферные дела лиц. Что касается подготовки, то у нас было все на хорошем уровне. В плане финансирования ничего плохого не могу сказать, ведь нам деньги выплачивали. Понятно, что порой возникали небольшие задержки, однако ввиду тяжелого времени в стране они не были чем-то сверхособенным. Мы все понимали, и это отнюдь не является основной причиной пребывания "Миная" на шестнадцатой строчке без победы. Что касается микроклимата в коллективе, то он был вполне нормальным. Конечно, иногда бывало, что я, как тренер, не выдерживал и это повышало градус в раздевалке. Но так всегда случается, когда давит психологическое бремя. Однако скажу откровенно: никаких конфликтов, которые якобы стали причиной отсутствия результата, в "Минае" не было. Команда у нас подобралась хорошая, и я очень благодарен нашим ребятам, что они усердно работали и отдавались в каждом матче.

– А что скажете о судействе?

– Кто и что бы ни говорил, но это один из важных факторов, накладывающий отпечаток на результаты. Все отлично видели, что были ошибки со стороны арбитров. Мы могли бы набрать больше очков, это однозначно. И тогда мы бы с вами этот разговор не вели. Но случилось то, что случилось. Это жизнь. Впрочем, как бы то ни было, а вины с себя я не снимаю. Хотя признаюсь честно: мне еще хотелось работать в "Минае" и при этом видеть в составе более квалифицированных футболистов, способных решать задачи посерьезнее, чем борьба за сохранение прописки в Премьер-лиге.

– Что сказали подопечным перед расставанием? Как они отреагировали?

– Я только поздоровался с ними, ведь в четверг еще не подписывал никаких бумаг. А сегодня (разговор состоялся вчера вечером – прим. авт.) с руководством клуба все это решили и оформили, так что с футболистами пока не встречался. Ребятам большое спасибо и "респект" за их работу. За то, что они хотели и старались. Однако им было психологически очень тяжело, и я это видел. У них, по-видимому, не было той мотивации, которая позволяла бы достигать положительных результатов. Но мы над этим работали, и я не могу сказать, что у нас все матчи были провальными. Их было всего пять. Во всех остальных подопечные пытались сделать все возможное для успеха.

– Какие именно поединки относите к категории провальных?

– Это домашние игры с ЛНЗ, "Шахтером" и первый тайм с "Вересом", второй тайм выездного поединка с "Черноморцем" (если бы в первом ситуация изменилась, то был бы другой результат, а так имели место судейские ошибки), а также первый тайм с "Колосом" в Коваливке (хотя мы выглядели неплохо, но все решили два "стандарта"). Вот в этих пяти поединках я был недоволен действиями нашей команды.

– Есть ли игроки, которые шли в "Минай" "под Шарана"?

– Есть. Это игроки, которых действительно считаю перспективными и на которых клуб может заработать деньги. Может, и небольшие, но все же... Прежде всего, это Горобчак, Твердохлеб, на которого перед чемпионатом был спрос. Однако решили пока этого игрока не продавать. А еще Кораблин, способный прогрессировать и расти в мастерстве. В этот список отнес бы и опытных Немчанинова и Бандуру. Понятно, что на нем денег не заработаешь, но следует отдать ему должное за помощь. Он настоящий капитан команды. Все они желали работать со мной. Другие же игроки приезжали на смотрины и остались в команде. В который раз приходится констатировать, что летом нужно было по-другому работать на трансферном рынке, а я полагался на новичков, надеясь на то, что результаты "Миная" будут лучше.

– Что, на ваш взгляд, нужно команде, чтобы улучшить показатели и выкарабкаться из подвала таблицы?

– Это уже вопрос к новому главному тренеру.

– Уже размышляли над тем, чем займетесь в ближайшие дни?

– В ближайшее время мы с моими помощниками будем в Ужгороде. Нужно собирать вещи, паковать чемоданы и собираться уезжать домой. Не могу сказать, что будем ехать с высоко поднятой головой. Но и опускать глаза тоже не будем, ведь есть ощущение реализованности за прошлый сезон. Им мы очень довольны. А те проблемы, которые были в этом сезоне – это уже другая история. Хотя, разумеется, хотелось бы большего. Впрочем, сожалеть не приходится, потому что удалось поработать в хорошем городе, в клубе УПЛ. Поэтому хочу пожелать "Минаю" только побед.

– Как думаете, сколько максимально должен продолжаться тайм-аут в карьере тренера?

– Если будет хорошее приглашение, предусматривающее амбициозные задачи, то нужно идти и работать. Независимо от лиги. Главное, чтобы у приглашающего клуба была инфраструктура, которая бы устраивала тренерский штаб. Работать необходимо. Мужчины должны это делать, чтобы добиваться определенных успехов на любом поприще. Потому что сидеть дома – это не для нас.

– Если вдруг вам поступит предложение от команды второй лиги, которая будет ставить задачу повыситься в ранге, то согласитесь ли?

– Сейчас трудно сравнить команду УПЛ с командой второй лиги. Хотя знаю, что у некоторых второлиговых коллективов есть инфраструктура и финансы не хуже, чем у представителя Премьер-лиги. Так что если предположить, что такое приглашение получу, то для меня главным критерием будут правильная организация футбольной деятельности и желание достичь максимальных результатов с последующим повышением в классе. Если этого не будет, то придется очень тяжело.

Фото – Олександр Приходько / UA-Футбол