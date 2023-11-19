Ворскла выступает за создание чемпионата Украины U23. Руководство клуба готово инициировать проект

Вице-президент "Ворсклы" Сергей Лысак рассказал о реформах, которые хочет внедрить в украинском футболе.

“Наш футбол катится в бездну. Я с понедельника буду писать письма, чтобы создать чемпионат U-23. Как раньше, не получится – потому что если делать отдельные команды U-19 и U-21, то затратная часть клубов за сезон вырастет минимум до 400 тысяч долларов или евро.

Нам нужно принять решение по созданию U-23, а после этого сезон играть U-18, чтобы команды U-19 могли играть в Юношеской лиге УЕФА. Я имею в виду, что нам нужно сделать продолжение детско-юношеских школ не U-17, а U-18, а следующая команда будет U-23.

Этот турнир сможет отбиваться. Также в U-23 смогут восстанавливаться после травм игроки первой команды”, - сказал Лысак.