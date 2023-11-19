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Ворскла выступает за создание чемпионата Украины U23. Руководство клуба готово инициировать проект
Хочет перемен в отечественных соревнованиях
Фото: ФК Ворскла
Вице-президент "Ворсклы" Сергей Лысак рассказал о реформах, которые хочет внедрить в украинском футболе.
“Наш футбол катится в бездну. Я с понедельника буду писать письма, чтобы создать чемпионат U-23. Как раньше, не получится – потому что если делать отдельные команды U-19 и U-21, то затратная часть клубов за сезон вырастет минимум до 400 тысяч долларов или евро.
Нам нужно принять решение по созданию U-23, а после этого сезон играть U-18, чтобы команды U-19 могли играть в Юношеской лиге УЕФА. Я имею в виду, что нам нужно сделать продолжение детско-юношеских школ не U-17, а U-18, а следующая команда будет U-23.
Этот турнир сможет отбиваться. Также в U-23 смогут восстанавливаться после травм игроки первой команды”, - сказал Лысак.
Также функционер добавил, как видит изменения в календаре в связи с возможными реформами.
“U-19 играет перед первой командой, а U-23 будет играть на следующий день после главной. Тогда футболисты юниорской и первой команды, не участвовавшие в матчах, смогут сыграть за U-23”, - дополнил Лисак.
Напомним, что с сезона 2021/2022 годов проводится только первенство Украины среди команд в возрасте до 19 лет. Чемпионат коллективов U21 был отменен.
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