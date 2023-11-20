Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Любенович: С началом первой тренировки успокоился
Любенович - о грядущем матче с Минаем
fcminaj.com
Новый главный тренер "
- Во время нашего первого общения Вы отметили, что адреналин зашкаливает. Сейчас с приближением дебюта в УПЛ как тренера, его уровень продолжает повышаться?
- Наоборот, я успокоился. С началом первой тренировки. Хотя ожидаю, что в день матча адреналин снова повысится. Все же это особая для меня лично игра по двум причинам.
Во-первых, дебютный матч как главного тренера "Миная". Во-вторых, все знают, кто именно тренирует "Кривбасс". Для меня это по-настоящему принципиальный матч.
Я очень рад, что снова увижусь с Юрием Николаевичем и всем его тренерским штабом. Мы поддерживаем связь, поэтому я буду счастлив этой встрече. Но надеюсь, что после завершения матча радоваться буду я, - сказал Любенович.
Напомним, что матч "Минай" - "Кривбасс" состоится в субботу, 25 ноября, и начнется в 13:00.
Популярное сейчас
- Кадровый выбор Реброва, план нейтрализации Скуадры, нервные настроения на Апеннинах. Анонс матча Украина – Италия
- Минус трое. Ребров объявил заявку на решающий поединок против Италии
- От помощника сантехника до Царя: как сын украинского военнопленного стал легендой Серии А
- СМИ: Защитник Динамо интересен двум клубам Серии А
- Де Брюйне стал автором одной из песен известного рэпера Дрейка. ФОТО
- Красотка дня. Дочь легенды Челси взрывает соцсети откровенными кадрами. ФОТО