Любенович: С началом первой тренировки успокоился

Новый главный тренер " Миная " Желько Любенович в комментарии клубной пресс-службе поделился ожиданиями от матча против "Кривбасса", который станет для него дебютным во главе закарпатской команды.

- Во время нашего первого общения Вы отметили, что адреналин зашкаливает. Сейчас с приближением дебюта в УПЛ как тренера, его уровень продолжает повышаться?

- Наоборот, я успокоился. С началом первой тренировки. Хотя ожидаю, что в день матча адреналин снова повысится. Все же это особая для меня лично игра по двум причинам.

Во-первых, дебютный матч как главного тренера "Миная". Во-вторых, все знают, кто именно тренирует "Кривбасс". Для меня это по-настоящему принципиальный матч.

Я очень рад, что снова увижусь с Юрием Николаевичем и всем его тренерским штабом. Мы поддерживаем связь, поэтому я буду счастлив этой встрече. Но надеюсь, что после завершения матча радоваться буду я, - сказал Любенович.

Напомним, что матч "Минай" - "Кривбасс" состоится в субботу, 25 ноября, и начнется в 13:00.