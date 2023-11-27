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Максимов: У Филиппова серьезная травма голеностопа - главное, чтобы не было перелома

Премьер-лига

Итоги матча против Черноморца от главного тренера Днепра-1

Максимов: У Филиппова серьезная травма голеностопа - главное, чтобы не было перелома

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Главный тренер "Днепра-1" Юрий Максимов подвел итог матча 15-го тура УПЛ против "Черноморца" (5:2).

– С чем была связана замена Филиппова?

– У него достаточно серьезная травма. Ему наступили на голеностоп. Будем делать МРТ и главное, чтобы хотя бы перелома не было. Потому мы и произвели замену, выпустив Танчика, а Филиппов уже не мог играть.

– С чем вы можете связать неубедительную игру команды при счете 3:1?

– "Черноморец" – это тоже очень хорошая команда. Там защитники хорошо мячом владеют и один в один хорошо играют, не боятся начинать атаку. При счете 3:1 мы пытались контролировать мяч, но пропустили и была какая-то суета. Это все составляющая футбола. "Динамо" выигрывало у "Полесья" 2:1, но киевляне проиграли 2:3. Мы тоже опасались, чтобы не довести до этого.

– Команда финишировала на первом месте по итогам первого круга, но раньше команды из Днепра уже не раз были первыми на экваторе, а затем опускались ниже. Есть у вас какой-нибудь рецепт, как так провести весну, чтобы остаться первыми по итогам всего чемпионата?

– Во-первых, у нас в этом году еще две игры – это будет начало второго круга. Мы на каждую игру выходим и играем. Как там будет дальше, покажет время.

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Источник:
СК Дніпро-1
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