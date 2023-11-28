Железобетонный Бойко, гении Пихаленка и Судакова, и наставничество Шовковского. Символическая сборная 15-го тура УПЛ

15-й тур родной УПЛ не досчитался сразу двух матчей. Поединок между "Колосом" и "Зарей" был перенесен из-за решения УЕФА. В это время луганский коллектив играл в Лиге конференций против "Маккаби" Тель-Авив. В свою очередь игра матч "Александрия" - "Оболонь" не состоялся из-за погодных условий.

Впрочем, этот тур подарил россыпь других интересных дуэлей. Исходя из результатов и игровых показателей, в сборную 15-го тура чемпионата Украины вошли следующие футболисты:

Вратарь: Денис Бойко ("Полесье")

Денис однозначно стал MVP матча против "горняков". Опытный кипер по сути в одно лицо вытащил для "волков" ничью с "горняками". Бойко совершил несколько крутых сейвов и в целом излучал уверенность в своих силах. Безусловно, эталонное выступление вратаря.

Правый защитник: Владимир Адамюк ("Днепр-1")

32-летний фулбек выдал мощный поединок против "моряков". Сначала Владимир классно увидел в штрафной площади Филиппова и выполнил точный вброс с аута, тем самым оформив ассист. А в начале второго тайма уже сам Адамюк отметился голом. Защитник обыгрался с Пихаленком и вколотил с метров 25-ти. Варакута не имел шансов взять этот мяч. В обороне игрок днепрян также выглядел солидно.

Центральный защитник: Тимур Стецьков ("Кривбасс")

Тимур удачно заменил в центре защиты капитана криворожского клуба Даниила Бескоровайного. Стецьков взял на себя роль лидера и уверенно дирижировал действиями своих партнеров. В итоге команда Юрия Вернидуба сохранила свои ворота "сухими" в игре против "Миная".

Центральный защитник: Александр Сирота ("Динамо")

Защитник столичной команды ничего необычного в матче против львовского "Руха" не показал. Александр сыграл просто и надежно. Хотя с другой стороны, а что еще требуется от игрока защитного амплуа. По сути Сирота со своим младшим партнером по центру Дячуком ничего серьезного не дали создать подопечным Виталия Пономарева.

Левый защитник: Иван Дибанго ("Кривбасс")

21-летний камерунец провел хороший поединок против "Миная". Дибанго помог своей команде не пропустить и был активным впереди. В частности, Иван часто по флангу подключался к атакам "Кривбасса".

Центральный полузащитник: Александр Пихаленок ("Днепр-1")

Профессор, что еще сказать. Александр снова полностью руководил игрой своей команды в центре поля и в последней трети. Результативными действиями Пихаленок не отметился, но именно его разрезные передачи начинали голевые таки "Днепра-1". Кроме того, хавбек днепрян заработал красную карточку для Авагимяна, тем самым, по сути закрыв интригу в противостоянии с "Черноморцем".

Центральный полузащитник: Георгий Судаков ("Шахтер")

21-летний хавбек - абсолютный лидер текущего ростера "горняков". На прошлой неделе подопечным Марино Пушича не удалось переиграть житомирское "Полесье". Однако к Георгию претензий точно не может быть. Судаков вел за собой, обыгрывал соперников, раздавал разрезные передачи и сам пробивал.

Левый полузащитник: Владислав Кабаев ("Динамо")

28-летнего вингера наконец прорвало. В игре против львовского "Руха" Владислав забил второй гол киевлян. Кабаев классно разобрался в штрафной площадке и отправил снаряд в дальний угол ворот Гереты. Этот забитый мяч стал дебютным для полузащитника в официальных матчах за столичную команду. Для этого ему понадобилось провести 36 игр (1998 минут на поле) в футболке первой команды "Динамо".

Правый полузащитник: Богдан Леднев ("Днепр-1")

Богдан был активным при атаках днепрян в спарринге с "Черноморцем". Вингер днепровской команды шел в дриблинг и часто пробивал по воротам одесситов. При напряженной игре Леднев забил третий гол "Днепра-1", который позволил подопечным Юрия Максимова действовать более раскованно.

Атакующий полузащитник: Виталий Дахновский ("Верес")

Виталий провел свой первый матч за два месяца после травмы. Дахновский начал игру против "Металлиста 1925" в стартовом составе "Вереса" и провел на поле 86 минут. В итоге 24-летний полузащитник заработал пенальти и красную карточку на сопернике. Кроме того игрок ровенской команды принял участие в первом голе.

Форвард: Андрей Борячук ("Металлист 1925")

Хоть и харьковский коллектив уступил "Вересу", Борячук был одним из лучших в составе обеих команд. На первых минутах Андрей открыл счет во встрече. А во втором тайме оформил ассист, чем помог "Металлисту 1925" выйти вперед.

Тренер: Александр Шовковский ("Динамо")

СаШо за короткий срок сумел поставить киевлянам, хоть и простой, но эффективный футбол. Под руководством нового старого наставника столичная команда одержала свою вторую победу подряд.

Запасные: Александр Бандура ("Минай"), Александр Сваток ("Днепр-1"), Александр Тымчик ("Динамо"), Олег Кожушко ("Кривбасс"), Виктор Близниченко ("Кривбасс"), Николай Гайдучик ("Верес"), Тарас Степаненко ("Шахтер"), Артур Авагимян ("Черноморец"), Александр Филлипов ("Днепр-1").