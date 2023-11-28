  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Железобетонный Бойко, гении Пихаленка и Судакова, и наставничество Шовковского. Символическая сборная 15-го тура УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Железобетонный Бойко, гении Пихаленка и Судакова, и наставничество Шовковского. Символическая сборная 15-го тура УПЛ

Премьер-лига

Лучшие за прошедший тур чемпионата Украины

Железобетонный Бойко, гении Пихаленка и Судакова, и наставничество Шовковского. Символическая сборная 15-го тура УПЛ

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

15-й тур родной УПЛ не досчитался сразу двух матчей. Поединок между "Колосом" и "Зарей" был перенесен из-за решения УЕФА. В это время луганский коллектив играл в Лиге конференций против "Маккаби" Тель-Авив. В свою очередь игра матч "Александрия" - "Оболонь" не состоялся из-за погодных условий.

Впрочем, этот тур подарил россыпь других интересных дуэлей. Исходя из результатов и игровых показателей, в сборную 15-го тура чемпионата Украины вошли следующие футболисты:

Вратарь: Денис Бойко ("Полесье")

Денис однозначно стал MVP матча против "горняков". Опытный кипер по сути в одно лицо вытащил для "волков" ничью с "горняками". Бойко совершил несколько крутых сейвов и в целом излучал уверенность в своих силах. Безусловно, эталонное выступление вратаря.

Правый защитник: Владимир Адамюк ("Днепр-1")

32-летний фулбек выдал мощный поединок против "моряков". Сначала Владимир классно увидел в штрафной площади Филиппова и выполнил точный вброс с аута, тем самым оформив ассист. А в начале второго тайма уже сам Адамюк отметился голом. Защитник обыгрался с Пихаленком и вколотил с метров 25-ти. Варакута не имел шансов взять этот мяч. В обороне игрок днепрян также выглядел солидно.

Центральный защитник: Тимур Стецьков ("Кривбасс")

Тимур удачно заменил в центре защиты капитана криворожского клуба Даниила Бескоровайного. Стецьков взял на себя роль лидера и уверенно дирижировал действиями своих партнеров. В итоге команда Юрия Вернидуба сохранила свои ворота "сухими" в игре против "Миная".

Центральный защитник: Александр Сирота ("Динамо")

Защитник столичной команды ничего необычного в матче против львовского "Руха" не показал. Александр сыграл просто и надежно. Хотя с другой стороны, а что еще требуется от игрока защитного амплуа. По сути Сирота со своим младшим партнером по центру Дячуком ничего серьезного не дали создать подопечным Виталия Пономарева.

Левый защитник: Иван Дибанго ("Кривбасс")

21-летний камерунец провел хороший поединок против "Миная". Дибанго помог своей команде не пропустить и был активным впереди. В частности, Иван часто по флангу подключался к атакам "Кривбасса".

Центральный полузащитник: Александр Пихаленок ("Днепр-1")

Профессор, что еще сказать. Александр снова полностью руководил игрой своей команды в центре поля и в последней трети. Результативными действиями Пихаленок не отметился, но именно его разрезные передачи начинали голевые таки "Днепра-1". Кроме того, хавбек днепрян заработал красную карточку для Авагимяна, тем самым, по сути закрыв интригу в противостоянии с "Черноморцем".

Центральный полузащитник: Георгий Судаков ("Шахтер")

21-летний хавбек - абсолютный лидер текущего ростера "горняков". На прошлой неделе подопечным Марино Пушича не удалось переиграть житомирское "Полесье". Однако к Георгию претензий точно не может быть. Судаков вел за собой, обыгрывал соперников, раздавал разрезные передачи и сам пробивал.

Левый полузащитник: Владислав Кабаев ("Динамо")

28-летнего вингера наконец прорвало. В игре против львовского "Руха" Владислав забил второй гол киевлян. Кабаев классно разобрался в штрафной площадке и отправил снаряд в дальний угол ворот Гереты. Этот забитый мяч стал дебютным для полузащитника в официальных матчах за столичную команду. Для этого ему понадобилось провести 36 игр (1998 минут на поле) в футболке первой команды "Динамо".

Правый полузащитник: Богдан Леднев ("Днепр-1")

Богдан был активным при атаках днепрян в спарринге с "Черноморцем". Вингер днепровской команды шел в дриблинг и часто пробивал по воротам одесситов. При напряженной игре Леднев забил третий гол "Днепра-1", который позволил подопечным Юрия Максимова действовать более раскованно.

Атакующий полузащитник: Виталий Дахновский ("Верес")

Виталий провел свой первый матч за два месяца после травмы. Дахновский начал игру против "Металлиста 1925" в стартовом составе "Вереса" и провел на поле 86 минут. В итоге 24-летний полузащитник заработал пенальти и красную карточку на сопернике. Кроме того игрок ровенской команды принял участие в первом голе.

Форвард: Андрей Борячук ("Металлист 1925")

Хоть и харьковский коллектив уступил "Вересу", Борячук был одним из лучших в составе обеих команд. На первых минутах Андрей открыл счет во встрече. А во втором тайме оформил ассист, чем помог "Металлисту 1925" выйти вперед.

Тренер: Александр Шовковский ("Динамо")

СаШо за короткий срок сумел поставить киевлянам, хоть и простой, но эффективный футбол. Под руководством нового старого наставника столичная команда одержала свою вторую победу подряд.

Запасные: Александр Бандура ("Минай"), Александр Сваток ("Днепр-1"), Александр Тымчик ("Динамо"), Олег Кожушко ("Кривбасс"), Виктор Близниченко ("Кривбасс"), Николай Гайдучик ("Верес"), Тарас Степаненко ("Шахтер"), Артур Авагимян ("Черноморец"), Александр Филлипов ("Днепр-1").

Железобетонный Бойко, гении Пихаленка и Судакова, и наставничество Шовковского. Символическая сборная 15-го тура УПЛ - изображение 1
По теме
yellow-arrow
Тренер Оболони: Два часа просто стояли на трассе, единственная колея была забита фурами
yellow-arrow
Защитник Кривбасса: Близниченко решил судьбу эпизода, как настоящий мастер
yellow-arrow
Шахтер не прошел тест Полесьем, Заря финишировала в ЛК, у Пепа нет замен. Обзор топ-матчей уик-энда
Александр Шовковский Денис Бойко сборная тура символическая сборная тура Владимир Адамюк Александр Пихаленок Владислав Кабаев Андрей Борячук Богдан Леднев Георгий Судаков Александр Сирота Виталий Дахновский Тимур Стецьков Иван Дибанго
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Kondor (Веселе)
28.11.2023 в 11:52
Даже не віриться: Кращий тренер ЦеШо!!! Як вам?
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Kondor (Веселе)
28.11.2023 в 11:52
Даже не віриться: Кращий тренер ЦеШо!!! Як вам?
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости