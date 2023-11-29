Экс-тренер Вереса Вирт интересен клубам из ближнего зарубежья

К бывшему главному тренеру "Вереса" Юрию Вирту проявляют интерес два клуба из ближнего зарубежья. Об этом утверждает Sport.ua.

Согласно данным источника, сейчас со специалистом идут переговоры, и конкретика появится уже в декабре. Сам специалист не скрывает, что "творческий отпуск" ему уже надоел, он соскучился по работе, но сейчас хотел бы отдать предпочтение трудоустройству в Украине.

В свое время бывший игрок национальной сборной Украины Юрий Вирт защищал ворота "Львова", донецкого "Металлурга", "Борисфена", "Шахтера".

Повесив бутсы на гвоздь, Вирт тренировал донецкий "Металлург", "Сталь" (Каменское) и был руководителем "Руха" (Винники) и "Вереса".