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Экс-тренер Вереса Вирт интересен клубам из ближнего зарубежья
Специалист готов возобновить тренерскую карьеру
фото - НК "Верес" Рівне
К бывшему главному тренеру "Вереса" Юрию Вирту проявляют интерес два клуба из ближнего зарубежья. Об этом утверждает Sport.ua.
Согласно данным источника, сейчас со специалистом идут переговоры, и конкретика появится уже в декабре. Сам специалист не скрывает, что "творческий отпуск" ему уже надоел, он соскучился по работе, но сейчас хотел бы отдать предпочтение трудоустройству в Украине.
В свое время бывший игрок национальной сборной Украины Юрий Вирт защищал ворота "Львова", донецкого "Металлурга", "Борисфена", "Шахтера".
Повесив бутсы на гвоздь, Вирт тренировал донецкий "Металлург", "Сталь" (Каменское) и был руководителем "Руха" (Винники) и "Вереса".
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