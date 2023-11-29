Никита Каменюка: Футболисты Зари должны искать причины неудач в самих себе

Завершив активные выступления в профессиональном футболе по окончании сезона-2019/20, многолетний капитан луганской "Зари" перешел на тренерскую работу. Проведя с тех пор в роли тренера резервной команды (U-19) несколько лет, волею судьбы Никита Каменюка оказался в Германии, куда выехала его семья. Как оказалось, футбольный опыт 38-летнего специалиста оказался востребован. Об этом он рассказал в интервью корреспонденту UA-Футбол.

- Летом этого года возник вариант продолжения тренерской карьеры в клубе "BlauWeiß Friesdorf" из Бонна, который выступает в немецкой Ландеслиге, - вспоминает события той поры Никита Каменюка. – В минувшем сезоне эта команда играла рангом выше, однако после того, как она "вылетела", из нее ушло очень много футболистов. Ушли также главный тренер и его помощник. Из тех, кто играл в прошлом сезоне, осталось всегонавсего трое футболистов. Я знал одного парня, который выступал в "Blau-Weiß Friesdorf". Он поинтересовался у президента клуба, есть ли необходимость в помощнике тренера, имея ввиду мою кандидатуру. Тот ответил: "Да, с удовольствием. Пусть приходит, посмотрим". Так в июле месяце я попал в эту команду, где сейчас и работаю. К сожалению, по понятным причинам наши турнирные дела складываются нелегко. Боремся за сохранение прописки в Ландеслиге, занимая пятнадцатое место. Мы находимся в опасной зоне, так как "вылетает" три команды. От спасительной, тринадцатой строчки в таблице, нас отделяет шесть очков. Так что вся борьба еще впереди.

- Есть ли украинские футболисты в вашей команде?

- Да, есть. На контракте у "Blau-Weiß Friesdorf" находятся трое человек. Есть также ребята из Латвии, Грузии. Вообще в Ландеслиге играет много украинцев. В основном это молодые футболисты, которым на момент приезда в Германию не было еще и восемнадцати лет. Наша команда считается самой молодой в лиге, так как в нее брали в основном юных ребят. На данный момент ее средний возраст составляет 20 лет. Мы нуждаемся в опытных футболистах, чтобы наша молодежь рядом с ними могла прогрессировать, расти в мастерстве.

- Выходите ли вы сами на поле в качестве играющего тренера?

Нет. Я считаю, что тренер должен либо тренировать, либо играть в футбол. Ведь очень тяжело совмещать эти две роли. Это мое мнение. Поэтому я сконцентрирован на том, чтобы улучшить качество игры руководимой мною команды именно как тренер. Хотя футболисту проще сделать это, нежели тренеру. Поэтому и занимаемся поиском опытных игроков, которые были бы способны помочь команде продуктивной игрой. Вместе с тем стоит отдать должное ребятам, которые ныне защищают цвета "Blau-Weiß Friesdorf". Видно, что с каждым днем, с каждой тренировкой, от игры к игре они прогрессируют. И кто бы что ни говорил, но в футболе важен результат. Чтобы прогресс был очевиден.

- Где поселились с семьёй в Германии?

Живем в 30 километрах от Кельна. Сначала мы обитали в доме Жоэля Абу Ханны (одноклубник Каменюки в "Заре" - прим. авт.), а потом нам подыскали небольшое жилье, в которое мы и перебрались. За все, что есть сейчас у меня и моей семьи, большая благодарность правительству Германии – именно оно оплачивает расходы на наше пребывание в этой стране. Моя семья чувствует огромную поддержку со стороны государства: один ребенок ходит в детский сад, другой – в школу. Младшая дочь в силу возраста находится вместе с женой дома. Поначалу, как только мы приехали в Германию, сталкивались с небольшими организационными и бытовыми проблемами. Но все это мелочь по сравнению с тем, что сейчас происходит в Украине. На этих проблемах даже не стоит заострять внимание, тем более, что все уже позади. Сейчас у нас все хорошо, и я прилагаю максимум усилий для того, чтобы обеспечивать свою семью самостоятельно.

- Удавалось ли съездить на какой-нибудь матч с участием своих соотечественников – сборной Украины или донецкого "Шахтера" в Германии?

- Да, ездил на матчи национальной команды и "Шахтера". Встречался с нашими ребятами, общались. Сейчас планирую поехать на поединок "Зари" с "Гентом" в Бельгию.

- Болеют ли в Германии за наши команды, когда они играют на немецких стадионах?

- Конечно! Ведь сейчас на немецкой земле очень много украинцев из числа переселенцев. Они приходят и приезжают на матчи из разных регионов Германии, заполняют стадион и горячо поддерживают сборную Украины и "Шахтер". Создается такое впечатление, будто ты возвратился назад в Украину.

- Следите ли за выступлениями "Зари"?

- Разумеется, слежу. Смотрю матчи родной команды как в чемпионате Украины, так и в Лиге Конференций.

- Что можете сказать о делах луганской команды в третьем по значимости клубном турнире Европы?

- Ничья с "Гентом", как и победа над "Брейдабликом" давали повод думать о еврокубковой весне, однако после двух поражений от "Маккаби" задача усложнилась. Но ничего невозможного нет. Две победы – и мы опять в деле. Правда, при этом нужно надеяться, что наш израильский конкурент оступится.

- А чем объяснили бы далеко не лучшие показатели "Зари" в чемпионате Украины?

- Думаю, что сказалось много факторов. Прежде всего, в межсезонье в клубе долго не могли выбрать тренера, который мог бы возглавить "Зарю" после ухода Патрика Ван Леувена. Потом выбрали, команда поехала на сбор. Насколько мне известно, в его ходе было много травмированных. Возможно, плохо подготовились к сезону – отсюда и не лучший старт. Начали искать причину – нашли ее в тренере Ненаде Лалатовиче. Последовала очередная смена на тренерском мостике. Пришел Валерий Кривенцов, который стал прививать новые идеи. А время-то уходило, да и конкуренты не стояли на месте. Поэтому когда по ходу сезона ты меняешь сначала одного, а затем и второго тренера, то это никоим образом не сказывается положительным образом. Вообще на "Зарю" это не похоже, чтобы так часто менялись тренеры. Ведь в предыдущие двенадцать сезонов все было более стабильно. А до этого подобная чехарда также наблюдалась, и все мы знаем, какие были результаты. Тогда из сезона в сезон команда до последнего тура боролась за выживание. Продолжая тему нынешнего сезона, хочу сказать, что в команде сейчас много молодых ребят, а в клубном лазарете пребывают опытные футболисты. Еще одним из факторов считаю отношение к своим обязанностям. Об этом всегда нужно помнить футболистам. Они должны задуматься, что они делают в этой команде, знают ли они вообще, что это за клуб и за какую эмблему они играют. Знают ли они, сколько фанатов "Зари" находятся на фронте и как они переживают за команду? Обо всем этом, повторюсь, футболисты должны поразмыслить и искать причины прежде всего в себе, а не в тех людях, которые их окружают. Это очень важно. Думаю, что тренерский штаб и руководство клуба должны найти тех людей, на которых они могут положиться и сообща продвигать свои идеи. В коллективе должен быть футболист, который мог бы быть мостиком между партнерами по команде, тренерами и руководством клуба. Я надеюсь, что у "Зари" все будет в порядке. Думаю, ребята найдут свою игру и турнирные дела наладятся. Нужно лишь верить в это и продолжать работать. Без этого никак.

- Чем запомнилась вам работа с Юрием Ковалем в роли главного тренера "Зари"?

- Во-первых, на тренировках у Юрия Григорьевича всегда была дисциплина, порядок, все было четко организовано. Коваль запомнился мне как требовательный специалист, даже в мелочах. Если нужно сделать так – значит именно так, а не иначе. Когда я был футболистом, мне казалось, что он был не всегда справедлив. Однако по прошествии лет понял, что именно тренер хотел мне объяснить и рассказать. Во-вторых, он очень давно работает в структуре клуба и хорошо понимает его специфику, которая всегда предусматривает нацеленность на высокие места. Этот тренер, уверен, сможет рассказать, подсказать и направить футболистов в правильное русло. В "Заре" Юрий Коваль ранее уже занимал пост главного тренера, был тренером и спортивным директором клуба. У него есть большой опыт работы в футболе.

- Как вам жеребьевка плей-офф Евро-2024 для сборной Украины?

- Она для нас отличная! Я был в Леверкузене на отборочном матче с Италией, и могу сказать, что сборная Украины играла организованно. Было видно, чего наши футболисты хотят добиться. Жаль, конечно, что не удалось напрямую выйти в финальную часть чемпионата Европы. Теперь все зависит от готовности команды Сергея Реброва к предоставленному шансу в плей-офф. Жеребьевка на бумаге – это одно, а на деле – совсем другое. Как бы там ни было, а наши ребята в мартовском матче с Боснией и Герцоговиной будут выходить на поле с целью доказать, что Украина достойна быть представленной на континентальном первенстве.