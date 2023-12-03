Шахтер – Металлист-1925. АУДИО онлайн трансляция матча 16-го тура УПЛ

UA-Футбол организует комментарий поединка 16-го тура чемпионата Украины между "Шахтером" и "Металлистом-1925".

Четвертая команда первенства принимает одиннадцатую. Подопечные Пушича ведут погоню за "Кривбассом", "Днепром-1" и "Полесьем", у них есть три матча в запасе и "горняки" очень хотят сравняться с оппонентами. Получится ли у харьковчан остановить гранд УПЛ? Ответ на этот и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 3 декабря – в 16:55 по киевскому времени.

Комментатор: Игорь Ковтун

Режиссер трансляции: Влад Петрушевский