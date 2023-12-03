Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Без лидера. Шахтер объявил стартовый состав на матч против Металлиста 1925
Десятка дончан не сыграет из-за дисквалификации
shakhtar.com
В рамках 16 тура Украинской Премьер-лиги "Шахтер" сыграет против "Металлиста 1925". Главный тренер "горняков" Марино Пушич определился со стартовым составом на эту игру.
Состав "Шахтера": Ризнык - Гочолеишвили, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Степаненко, Бондаренко, Крыськив, Зубков, Невертон, Сикан.
Запасные: Рудько, Лемкин, Педриньо, Мироши, Козик, Ракицкий, Кастилло, Эгиналду, Очеретько, Назарина, Кащук, Келси.
⚒ Склад «Шахтаря» на матч із «Металістом 1925».— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) December 3, 2023
???? Пряма трансляція – MEGOGO, «Київстар ТБ», Setanta Sports, Volia TV, https://t.co/0f6w1YLDyW, Vodafone TV та OmegaTV.
???? Дивіться гру за межами України: https://t.co/jT3WjJ8GHW.#Shakhtar #ШахтарМеталіст1925 pic.twitter.com/PdlqVwZf2N
Отметим, что Георгий Судаков пропустит этот поединок из-за перебора желтых карточек. В прошлом туре против “Полесья” он получил уже четвертое предупреждение в сезоне.
Матч "Шахтер" - "Металлист 1925" начнется на "Арене Львов" в 17:00. UA-Футбол проведет текстовый онлайн этого поединка.
Популярное сейчас
- Матч Минай - Динамо перенесен
- Матч приостановлен из-за воздушной тревоги. Минай - Динамо Киев
- Тренер Жироны: Мы не сможем выдержать темп Реала, Барселоны и Атлетико
- Динамо перенесло время начала матча с Оболонью
- На церемонии жеребьевки Евро-2024 включились женские стоны
- "Я за мир во всем мире". Российская модель, которую связывают с Мудриком, пожаловалась на хейт со стороны украинцев