Без лидера. Шахтер объявил стартовый состав на матч против Металлиста 1925

В рамках 16 тура Украинской Премьер-лиги "Шахтер" сыграет против "Металлиста 1925". Главный тренер "горняков" Марино Пушич определился со стартовым составом на эту игру.

Состав "Шахтера": Ризнык - Гочолеишвили, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Степаненко, Бондаренко, Крыськив, Зубков, Невертон, Сикан.

Запасные: Рудько, Лемкин, Педриньо, Мироши, Козик, Ракицкий, Кастилло, Эгиналду, Очеретько, Назарина, Кащук, Келси.

⚒ Склад «Шахтаря» на матч із «Металістом 1925».



???? Пряма трансляція – MEGOGO, «Київстар ТБ», Setanta Sports, Volia TV, https://t.co/0f6w1YLDyW, Vodafone TV та OmegaTV.



???? Дивіться гру за межами України: https://t.co/jT3WjJ8GHW.#Shakhtar #ШахтарМеталіст1925 pic.twitter.com/PdlqVwZf2N — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) December 3, 2023

Отметим, что Георгий Судаков пропустит этот поединок из-за перебора желтых карточек. В прошлом туре против “Полесья” он получил уже четвертое предупреждение в сезоне.

Матч "Шахтер" - "Металлист 1925" начнется на "Арене Львов" в 17:00. UA-Футбол проведет текстовый онлайн этого поединка.