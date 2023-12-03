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Без лидера. Шахтер объявил стартовый состав на матч против Металлиста 1925

Премьер-лига

Десятка дончан не сыграет из-за дисквалификации

Без лидера. Шахтер объявил стартовый состав на матч против Металлиста 1925

shakhtar.com

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В рамках 16 тура Украинской Премьер-лиги "Шахтер" сыграет против "Металлиста 1925". Главный тренер "горняков" Марино Пушич определился со стартовым составом на эту игру.

Состав "Шахтера": Ризнык - Гочолеишвили, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Степаненко, Бондаренко, Крыськив, Зубков, Невертон, Сикан.

Запасные: Рудько, Лемкин, Педриньо, Мироши, Козик, Ракицкий, Кастилло, Эгиналду, Очеретько, Назарина, Кащук, Келси.

Отметим, что Георгий Судаков пропустит этот поединок из-за перебора желтых карточек. В прошлом туре против “Полесья” он получил уже четвертое предупреждение в сезоне.

Матч "Шахтер" - "Металлист 1925" начнется на "Арене Львов" в 17:00. UA-Футбол проведет текстовый онлайн этого поединка.

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