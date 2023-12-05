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Руслан Костышин: Заря? Возможно, Цыганык что-то знает

Премьер-лига

Тренер отреагировал на слухи о назначении его в луганский клуб

Руслан Костышин: Заря? Возможно, Цыганык что-то знает

Олександр Приходько

Новина українською

Экс-наставник "Колоса" Руслан Костышин рассказал о своем потенциальном назначении в луганскую "Зарю".

- Вы возглавите "Зарю"?

- Я сам не понимаю, откуда такая информация появилась (смеется).

- Игорь Цыганык сообщил об этом. Или не подтверждаете?

- Возможно, он что-то знает. Но со мной еще никто не выходил на связь, не знаю.

- Переговоры с "Зарей" у вас были?

- Нет.

- Вам интересна "Заря", которая находится в кризисе? Если поступит предложение, как это предсказывают инсайдеры, будете рассматривать?

- Работать хочется, поэтому я рассмотрю любые варианты.

- С вашим именем связывали ряд других клубов - "Верес", "Нива" (Бузова), еще один казахский клуб. Относительно этих вариантов общаетесь?

- Нет, пока что нет. Только разговоры в прессе, из СМИ узнаю о том, что меня куда-то назначают.

- С журналистами общаетесь о своей будущей работе?

- Получается, что да, - ответил Костышин.

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Источник:
Sport-express.ua
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