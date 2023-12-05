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Руслан Костышин: Заря? Возможно, Цыганык что-то знает
Тренер отреагировал на слухи о назначении его в луганский клуб
Олександр Приходько
Экс-наставник "Колоса" Руслан Костышин рассказал о своем потенциальном назначении в луганскую "Зарю".
- Вы возглавите "Зарю"?
- Я сам не понимаю, откуда такая информация появилась (смеется).
- Игорь Цыганык сообщил об этом. Или не подтверждаете?
- Возможно, он что-то знает. Но со мной еще никто не выходил на связь, не знаю.
- Переговоры с "Зарей" у вас были?
- Нет.
- Вам интересна "Заря", которая находится в кризисе? Если поступит предложение, как это предсказывают инсайдеры, будете рассматривать?
- Работать хочется, поэтому я рассмотрю любые варианты.
- С вашим именем связывали ряд других клубов - "Верес", "Нива" (Бузова), еще один казахский клуб. Относительно этих вариантов общаетесь?
- Нет, пока что нет. Только разговоры в прессе, из СМИ узнаю о том, что меня куда-то назначают.
- С журналистами общаетесь о своей будущей работе?
- Получается, что да, - ответил Костышин.
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