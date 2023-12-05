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Журналист назвал имя возможного нового наставника Зари

Премьер-лига

Экс-коуч "Колоса" может вернуться к тренерской работе

Журналист назвал имя возможного нового наставника Зари

Фото: Александр Приходько

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Украинский специалист Руслан Костышин может вернуться к тренерской работе. Есть вероятность, что он возглавит "Зарю", сообщает Sport.ua со ссылкой на журналиста Игоря Цыганыка.

Предыдущим местом работы 46-летнего менеджера был казахстанский "Аксу", который он покинул в апреле 2023 года. Более 8 лет своей карьеры он отдал "Колосу", будучи в клубе сначала футболистом, затем тренером, после чего и вице-президентом. Он прошел с командой путь из чемпионата области до квалификации еврокубков.

Напомним, "Зарю" временно возглавляет Юрий Коваль. Под его руководством "черно-белые" имеют 3 поражения и 1 ничью в 4 поединках. На данный момент клуб занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице УПЛ.

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