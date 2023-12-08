  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Лукас Тейлор: Строю долгосрочные планы с Полесьем, надеюсь будет много побед и титулов
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лукас Тейлор: Строю долгосрочные планы с Полесьем, надеюсь будет много побед и титулов

Премьер-лига

Защитнику все нравится в Полесье

Лукас Тейлор: Строю долгосрочные планы с Полесьем, надеюсь будет много побед и титулов

скриншот

Новина українською

Бразильский защитник Лукас Тейлор рассказал об адаптации в "Полесье" и подвел итог осенней части сезона для команды.

"Я уже ощутил, что "Полесье" становится моей родиной. Это чувствуется в отношении футболистов, персонала команды. Все меня встретили очень хорошо и это не может не отражаться на моей игре и результатах. Приятно, что я могу не думать о бытовых вещах, а отдавать все силы на поле. И чувствуя такую поддержку, я строю долгосрочные планы, связанные с "Полесьем", надеюсь будет много побед и титулов.

Что касается турнирного положения перед окончанием осенней части — должен сказать, что мы надеялись на такие результаты, но одно дело надеяться и совсем другое — это прилагать усилия. Мы довольно удачно совмещаем эти две вещи. Мы приложим максимальные усилия, чтобы эти позиции сохранить", - сказал Тейлор.

Добавим, что бразильский защитник провел в нынешнем сезоне за житомирян 6 матчей в УПЛ, голов не забивал.

По теме
yellow-arrow
Шахтер – Верес. АУДИО онлайн трансляция матча 17-го тура УПЛ
yellow-arrow
Рунич: Не смотрим на результат матча с Ворсклой в первом круге
yellow-arrow
Максимов: Счет есть счет, никаких вопросов к команде нет
Полесье (Житомир) Лукас Тейлор
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости