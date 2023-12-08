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Лукас Тейлор: Строю долгосрочные планы с Полесьем, надеюсь будет много побед и титулов
Защитнику все нравится в Полесье
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Бразильский защитник Лукас Тейлор рассказал об адаптации в "
"Я уже ощутил, что "Полесье" становится моей родиной. Это чувствуется в отношении футболистов, персонала команды. Все меня встретили очень хорошо и это не может не отражаться на моей игре и результатах. Приятно, что я могу не думать о бытовых вещах, а отдавать все силы на поле. И чувствуя такую поддержку, я строю долгосрочные планы, связанные с "Полесьем", надеюсь будет много побед и титулов.
Что касается турнирного положения перед окончанием осенней части — должен сказать, что мы надеялись на такие результаты, но одно дело надеяться и совсем другое — это прилагать усилия. Мы довольно удачно совмещаем эти две вещи. Мы приложим максимальные усилия, чтобы эти позиции сохранить", - сказал Тейлор.
Добавим, что бразильский защитник провел в нынешнем сезоне за житомирян 6 матчей в УПЛ, голов не забивал.
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