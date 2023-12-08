Лукас Тейлор: Строю долгосрочные планы с Полесьем, надеюсь будет много побед и титулов

Бразильский защитник Лукас Тейлор рассказал об адаптации в " Полесье " и подвел итог осенней части сезона для команды.

"Я уже ощутил, что "Полесье" становится моей родиной. Это чувствуется в отношении футболистов, персонала команды. Все меня встретили очень хорошо и это не может не отражаться на моей игре и результатах. Приятно, что я могу не думать о бытовых вещах, а отдавать все силы на поле. И чувствуя такую поддержку, я строю долгосрочные планы, связанные с "Полесьем", надеюсь будет много побед и титулов.

Что касается турнирного положения перед окончанием осенней части — должен сказать, что мы надеялись на такие результаты, но одно дело надеяться и совсем другое — это прилагать усилия. Мы довольно удачно совмещаем эти две вещи. Мы приложим максимальные усилия, чтобы эти позиции сохранить", - сказал Тейлор.