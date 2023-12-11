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Решающий матч Шахтера в ЛЧ, прощание Зари с Европой, финальный штрих УПЛ. Расписание футбола на 11 – 17 декабря
Календарь топ-матчей
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Неделя с одиннадцатого по семнадцатое декабря пройдет под знаком еврокубковых матчей. Состоится шестой тур Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Не во всех поединках будет интрига. "Заря", например, сыграет против "Брейдаблика" без турнирного значения. А вот "Шахтер" будет бороться с "Порту" за перспективы лигочемпионовской весны. Перед зимним перерывом будут сыграны два матча УПЛ. Дальше – пауза. В выходные уже все внимание переключится на европейские лиги. Расписание всех топ-матчей недели – в подборке ниже.
Понедельник, одиннадцатое декабря
Вот и последний штрих УПЛ в этом календарном году. "Динамо" сыграет против "Оболони", а "Металлист 1925" – против "Александрии". В Италии обращаем внимание на "Эмполи", за который не без успеха выступает Виктор Коваленко. В Испании состоится доигрывание одного из поединков тура, а также полноценный матч.
- "Металлист 1925" – "Александрия". 14:00. УПЛ. ОТТ-платформы
- "Динамо" – "Оболонь". 15:00. УПЛ. 2+2
- "Эмполи" – "Лечче". 19:30. Серия А. MEGOGO
- "Кальяри" – "Сассуоло". 22:00. Серия А. MEGOGO
- "Гранада" – "Атлетик". 22:00. Примера. MEGOGO
- "Райо Вальекано" – "Сельта". 22:00. Примера. MEGOGO
Вторник, двенадцатое декабря
Половина команд Лиги чемпионов окончат свой путь на групповом раунде. Здесь будет один матч с очень громкой вывеской – МЮ против "Баварии". А также игры, где потенциально можем увидеть украинцев. То есть матчи с участием "Арсенала", "Бенфики", "Реала". Пусть и не всюду есть турнирная интрига, но всюду можно найти изюминку.
- "Ланс" – "Севилья". 19:45. Лига чемпионов. MEGOGO
- ПСВ – "Арсенал". 19:45. Лига чемпионов. MEGOGO
- "Зальцбург" – "Бенфика". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO
- "Интер" – "Реал Сосьедад". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO
- "Копенгаген" – "Галатасарай". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO
- МЮ – "Бавария". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO
- "Наполи" – "Брага". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO
- "Унион" – "Реал". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO
Среда, тринадцатое декабря
Групповой этап Лиги чемпионов продолжится и окончится крайними восемью матчами. Все наше внимание будет уделено Португалии, где "Шахтер" и "Порту", имея одинаковое количество очков, поспорит за место в плей-офф. Также выделяются матчи "Боруссии" Дортмунд с ПСЖ и "Милана" с "Ньюкаслом". Много горяченького.
- "Лейпциг" – "Янг Бойз". 19:45. Лига чемпионов. MEGOGO
- "Црвена Звезда" – "Манчестер Сити". 19:45. Лига чемпионов. MEGOGO
- "Антверпен" – "Барселона". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO
- "Атлетико" – "Лацио". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO
- "Боруссия" (Дортмунд) – ПСЖ. 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO
- "Ньюкасл" – "Милан". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO
- "Порту" – "Шахтер". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO
- "Селтик" – "Фейеноорд". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO
Четверг, четырнадцатое декабря
В осенней части еврокубков у Украины только две команды, поэтому перенасытиться матчами точно нельзя. Так что даже игра без турнирной интриги с участием "Зари" ценна. Все же разыгрываются очки в Таблицу коэффициентов. А параллельно будут другие игры Лиги Европы и Лиги конференций, где будет решаться немало турнирных задач.
- "Абердин" – "Айнтрахт". 19:45. Лига конференций. MEGOGO
- "Зрински" – "Астон Вилла". 19:45. Лига конференций. MEGOGO
- "Ференцварош" – "Фиорентина". 19:45. Лига конференций. MEGOGO
- "Байер" – "Мольде". 19:45. Лига Европы. MEGOGO
- "Ренн" – "Вильярреал". 19:45. Лига Европы. MEGOGO
- "Рома" – "Шериф". 19:45. Лига Европы. MEGOGO
- "Юнион Сент-Жилуаз" – "Ливерпуль". 19:45. Лига Европы. MEGOGO
- "Бетис" – "Рейнджерс". 22:00. Лига Европы. MEGOGO
- "Брайтон" – "Марсель". 22:00. Лига Европы. MEGOGO
- "Вест Хэм" – "Фрайбург". 22:00. Лига Европы. MEGOGO
- "Ракув" – "Аталанта". 22:00. Лига Европы. MEGOGO
- "Заря" – "Брейдбалик". 22:00. Лига конференций. MEGOGO
Пятница, пятнадцатое декабря
То время, когда можно целиком и полностью сконцентрироваться на матчах национальных европейских лиг. Уже без УПЛ и без ушедших на паузу международных турниров. Итак, "Дженоа" Руслана Малиновского сыграет против "Ювентуса", во Франции будет принципиальное противостояние "Лиона" и "Монако", в Англии сыграет "Тоттенхэм", который удивлял на старте сезона (и продолжает удивлять сейчас).
- "Боруссия" (Менхенгладбах) – "Вердер". 21:30. Бундеслига. MEGOGO
- "Дженоа" – "Ювентус". 21:45. Серия А. MEGOGO
- "Ноттингем" – "Тоттенхэм". 22:00. АПЛ. Setanta Sports
- "Осасуна" – "Райо Вальекано". 22:00. Примера. MEGOGO
- "Монако" – "Лион". 22:00. Лига 1. MEGOGO
Суббота, шестнадцатое декабря
В чемпионате Испании "Валенсия" нашего Романа Яремчука сыграет против "Барселоны". В этот день свои матчи в АПЛ проведут "Челси" Михаила Мудрика и "Эвертон" Виталия Миколенко. В Италии сыграет "Эмполи" Виктора Коваленко.
- "Борнмут" – "Лутон". 17:00. АПЛ. Setanta Sports
- "Манчестер Сити" – "Кристалл Пеллас". 17:00. АПЛ. Setanta Sports
- "Челси" - "Шеффилд". 17:00. АПЛ. Setanta Sports
- "Атлетик" – "Атлетико". 17:15. Примера. MEGOGO
- "Наполи" – "Кальяри". 19:00. Серия А. MEGOGO
- "Бернли" – "Эвертон". 19:30. ОПЛ. Seta nta Sports
- "Лейпциг" – "Гоффенхайм". 19:30. Бундеслига. Setanta Sports
- "Торино" – "Эмполи". 21:45. Серия А. MEGOGO
- "Валенсия" – "Барселона". 22:00. Примера. MEGOGO
Воскресенье, шестнадцатое декабря
Последний день недели ознаменуется топ-противостояниями во Франции и Италии. Будет интересно, как всегда, в АПЛ. В Лиге 1 также обращаем внимание на матч "Страсбура" Эдуарда Соболя. Не забываем о Португалии, где "Бенфика" Анатолия Трубина сыграет матч против очень опасного соперника в лице "Браги".
- "Лорьян" – "Страсбур". 16:00. Лига 1. MEGOGO
- "Арсенал" – "Брайтон". 16:00. ОПЛ. Setanta Sports
- "Ливерпуль" – "Манчестер Юнайтед". 18:30. ОПЛ. Setanta Sports
- "Бавария" – "Штутгарт". 20:30. Бундеслига. Setanta Sports
- "Лацио" – "Интер". Серия А. 21:45. Серия А. MEGOGO
- "Лилль" – ПСЖ. 21:45. Лига 1. MEGOGO
- "Реал" – "Вильярреал". 22:00. Примера. MEGOGO
- "Брага" – "Бенфика". 22:15. Примейра. MEGOGO
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