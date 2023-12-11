Решающий матч Шахтера в ЛЧ, прощание Зари с Европой, финальный штрих УПЛ. Расписание футбола на 11 – 17 декабря

Неделя с одиннадцатого по семнадцатое декабря пройдет под знаком еврокубковых матчей. Состоится шестой тур Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Не во всех поединках будет интрига. "Заря", например, сыграет против "Брейдаблика" без турнирного значения. А вот "Шахтер" будет бороться с "Порту" за перспективы лигочемпионовской весны. Перед зимним перерывом будут сыграны два матча УПЛ. Дальше – пауза. В выходные уже все внимание переключится на европейские лиги. Расписание всех топ-матчей недели – в подборке ниже.

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Понедельник, одиннадцатое декабря

Вот и последний штрих УПЛ в этом календарном году. "Динамо" сыграет против "Оболони", а "Металлист 1925" – против "Александрии". В Италии обращаем внимание на "Эмполи", за который не без успеха выступает Виктор Коваленко. В Испании состоится доигрывание одного из поединков тура, а также полноценный матч.

"Металлист 1925" – "Александрия". 14:00. УПЛ. ОТТ-платформы

"Динамо" – "Оболонь". 15:00. УПЛ. 2+2

"Эмполи" – "Лечче". 19:30. Серия А. MEGOGO

"Кальяри" – "Сассуоло". 22:00. Серия А. MEGOGO

"Гранада" – "Атлетик". 22:00. Примера. MEGOGO

"Райо Вальекано" – "Сельта". 22:00. Примера. MEGOGO

Вторник, двенадцатое декабря

Половина команд Лиги чемпионов окончат свой путь на групповом раунде. Здесь будет один матч с очень громкой вывеской – МЮ против "Баварии". А также игры, где потенциально можем увидеть украинцев. То есть матчи с участием "Арсенала", "Бенфики", "Реала". Пусть и не всюду есть турнирная интрига, но всюду можно найти изюминку.

"Ланс" – "Севилья". 19:45. Лига чемпионов. MEGOGO

ПСВ – "Арсенал". 19:45. Лига чемпионов. MEGOGO

"Зальцбург" – "Бенфика". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO

"Интер" – "Реал Сосьедад". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO

"Копенгаген" – "Галатасарай". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO

МЮ – "Бавария". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO

"Наполи" – "Брага". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO

"Унион" – "Реал". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO

Среда, тринадцатое декабря

Групповой этап Лиги чемпионов продолжится и окончится крайними восемью матчами. Все наше внимание будет уделено Португалии, где "Шахтер" и "Порту", имея одинаковое количество очков, поспорит за место в плей-офф. Также выделяются матчи "Боруссии" Дортмунд с ПСЖ и "Милана" с "Ньюкаслом". Много горяченького.

"Лейпциг" – "Янг Бойз". 19:45. Лига чемпионов. MEGOGO

"Црвена Звезда" – "Манчестер Сити". 19:45. Лига чемпионов. MEGOGO

"Антверпен" – "Барселона". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO

"Атлетико" – "Лацио". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO

"Боруссия" (Дортмунд) – ПСЖ. 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO

"Ньюкасл" – "Милан". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO

"Порту" – "Шахтер". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO

"Селтик" – "Фейеноорд". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO

Четверг, четырнадцатое декабря

В осенней части еврокубков у Украины только две команды, поэтому перенасытиться матчами точно нельзя. Так что даже игра без турнирной интриги с участием "Зари" ценна. Все же разыгрываются очки в Таблицу коэффициентов. А параллельно будут другие игры Лиги Европы и Лиги конференций, где будет решаться немало турнирных задач.

"Абердин" – "Айнтрахт". 19:45. Лига конференций. MEGOGO

"Зрински" – "Астон Вилла". 19:45. Лига конференций. MEGOGO

"Ференцварош" – "Фиорентина". 19:45. Лига конференций. MEGOGO

"Байер" – "Мольде". 19:45. Лига Европы. MEGOGO

"Ренн" – "Вильярреал". 19:45. Лига Европы. MEGOGO

"Рома" – "Шериф". 19:45. Лига Европы. MEGOGO

"Юнион Сент-Жилуаз" – "Ливерпуль". 19:45. Лига Европы. MEGOGO

"Бетис" – "Рейнджерс". 22:00. Лига Европы. MEGOGO

"Брайтон" – "Марсель". 22:00. Лига Европы. MEGOGO

"Вест Хэм" – "Фрайбург". 22:00. Лига Европы. MEGOGO

"Ракув" – "Аталанта". 22:00. Лига Европы. MEGOGO

"Заря" – "Брейдбалик". 22:00. Лига конференций. MEGOGO

Пятница, пятнадцатое декабря

То время, когда можно целиком и полностью сконцентрироваться на матчах национальных европейских лиг. Уже без УПЛ и без ушедших на паузу международных турниров. Итак, "Дженоа" Руслана Малиновского сыграет против "Ювентуса", во Франции будет принципиальное противостояние "Лиона" и "Монако", в Англии сыграет "Тоттенхэм", который удивлял на старте сезона (и продолжает удивлять сейчас).

"Боруссия" (Менхенгладбах) – "Вердер". 21:30. Бундеслига. MEGOGO

"Дженоа" – "Ювентус". 21:45. Серия А. MEGOGO

"Ноттингем" – "Тоттенхэм". 22:00. АПЛ. Setanta Sports

"Осасуна" – "Райо Вальекано". 22:00. Примера. MEGOGO

"Монако" – "Лион". 22:00. Лига 1. MEGOGO

Суббота, шестнадцатое декабря

В чемпионате Испании "Валенсия" нашего Романа Яремчука сыграет против "Барселоны". В этот день свои матчи в АПЛ проведут "Челси" Михаила Мудрика и "Эвертон" Виталия Миколенко. В Италии сыграет "Эмполи" Виктора Коваленко.

"Борнмут" – "Лутон". 17:00. АПЛ. Setanta Sports

"Манчестер Сити" – "Кристалл Пеллас". 17:00. АПЛ. Setanta Sports

"Челси" - "Шеффилд". 17:00. АПЛ. Setanta Sports

"Атлетик" – "Атлетико". 17:15. Примера. MEGOGO

"Наполи" – "Кальяри". 19:00. Серия А. MEGOGO

"Бернли" – "Эвертон". 19:30. ОПЛ. Seta nta Sports

"Лейпциг" – "Гоффенхайм". 19:30. Бундеслига. Setanta Sports

"Торино" – "Эмполи". 21:45. Серия А. MEGOGO

"Валенсия" – "Барселона". 22:00. Примера. MEGOGO

Воскресенье, шестнадцатое декабря

Последний день недели ознаменуется топ-противостояниями во Франции и Италии. Будет интересно, как всегда, в АПЛ. В Лиге 1 также обращаем внимание на матч "Страсбура" Эдуарда Соболя. Не забываем о Португалии, где "Бенфика" Анатолия Трубина сыграет матч против очень опасного соперника в лице "Браги".