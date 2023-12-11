Шовковский: К Динамо присоединяется Сергей Федоров. Он будет работать с U-19

Главный тренер " Динамо " Александр Шовковский рассказал л зимних планах команды. Его слова передает корреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева.

- Можно ли узнать, когда команда выйдет из отпуска и где она будет готовиться ко второй части сезона?

– Команда почти месяц будет в отпуске. Но это не значит, что игроки ничего не будут делать. У них будут индивидуальные задачи, и они должны со второй половины отпуска начать готовить себя к тому, чтобы выйти из отпуска не с нулевыми кондициями. Команда соберется 12 числа. Будет медобследование. Первую неделю мы будем готовиться в Киеве, а затем едем на сборы в Турцию.

- Будет ли какое-то усиление у команды зимой? И на какой срок с вами как с тренером заключен контракт?

– Мы даже не успели еще это обсудить. А что касается усиления, то у нас есть наработка, однако рано об этом говорить.

- Будут ли какие-либо изменения в тренерском штабе?

– К нам присоединяется Сергей Федоров. Он будет работать с U-19.