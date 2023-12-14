Гуцуляк: Летом был довольно серьезный интерес со стороны бельгийского Левена

Вингер " Днепра-1 " Алексей Гуцуляк рассказал, что летом к нему проявлял интерес бельгийский "Левен".

⁃ Я слышал, что летом у "Днепра-1" был какой-то вариант для тебя из Европы. Знал ли ты об этом варианте или дальше разговоров дело не пошло?

⁃ Да, там был довольно серьезный интерес. Я общался уже, со мной связывались представители клуба, тренер уже хотел со мной переговорить по каким-то моментам: как я себя вижу, на какой позиции больше, они были этим заинтересованы. И клуб знал об этом интересе. Они вышли сразу на Днепр-1. Но потом все утихло, и мне никто ничего не сказал. Как я понимаю, они не договорились о цене.

⁃ Я правильно понимаю, что это была Бельгия?

⁃ Да, это была Бельгия.

⁃ Уже можно назвать клуб?

⁃ Это "Левен" был.