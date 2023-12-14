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Гуцуляк: Летом был довольно серьезный интерес со стороны бельгийского Левена
Клубы, видимо, не договорились в цене
Офіційний сайт Дніпра-1/Автор невідомий
Вингер "
⁃ Я слышал, что летом у "Днепра-1" был какой-то вариант для тебя из Европы. Знал ли ты об этом варианте или дальше разговоров дело не пошло?
⁃ Да, там был довольно серьезный интерес. Я общался уже, со мной связывались представители клуба, тренер уже хотел со мной переговорить по каким-то моментам: как я себя вижу, на какой позиции больше, они были этим заинтересованы. И клуб знал об этом интересе. Они вышли сразу на Днепр-1. Но потом все утихло, и мне никто ничего не сказал. Как я понимаю, они не договорились о цене.
⁃ Я правильно понимаю, что это была Бельгия?
⁃ Да, это была Бельгия.
⁃ Уже можно назвать клуб?
⁃ Это "Левен" был.
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