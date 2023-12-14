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Гуцуляк: Летом был довольно серьезный интерес со стороны бельгийского Левена

Премьер-лига

Клубы, видимо, не договорились в цене

Гуцуляк: Летом был довольно серьезный интерес со стороны бельгийского Левена

Офіційний сайт Дніпра-1/Автор невідомий

Новина українською

Вингер "Днепра-1" Алексей Гуцуляк рассказал, что летом к нему проявлял интерес бельгийский "Левен".

Я слышал, что летом у "Днепра-1" был какой-то вариант для тебя из Европы. Знал ли ты об этом варианте или дальше разговоров дело не пошло?

Да, там был довольно серьезный интерес. Я общался уже, со мной связывались представители клуба, тренер уже хотел со мной переговорить по каким-то моментам: как я себя вижу, на какой позиции больше, они были этим заинтересованы. И клуб знал об этом интересе. Они вышли сразу на Днепр-1. Но потом все утихло, и мне никто ничего не сказал. Как я понимаю, они не договорились о цене.

Я правильно понимаю, что это была Бельгия?

Да, это была Бельгия.

Уже можно назвать клуб?

Это "Левен" был.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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