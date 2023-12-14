Вирт: Хотелось бы, чтобы это был последний матч для Судакова за Шахтер

Экс-вратарь " Шахтера " Юрий Вирт высказался о европейском будущем хавбека "горняков" Георгия Судакова, которого СМИ активно сватают в "Ювентус".

– Что скажете о Георгии Судакове? Вероятно, если верить Фабрицио Романо и другим авторитетным и не очень инсайдерам, это был последний для него матч в "оранжево-черной" футболке.

– Я понимаю, к чему вы клоните. Хотелось бы, чтобы это был последний матч для Судакова за "Шахтер" и в зимнее трансферное окно он перешел в "Ювентус".

Со времен Александра Заварова никто из украинцев не играл за "Юве". Это клуб очень высокого уровня, что и говорить. Лучшая команда Италии – учитывая количество трофеев, так точно.

Судаков своей игрой, настойчивостью, трудолюбием, тем как он вырос за последние несколько лет, заслужил то, чтобы играть в одном из ведущих чемпионатов Европы. Будет ли это итальянская Серия А и "Ювентус" или какой-то другой топовый клуб из Европы, поживем – увидим.

– Судаков далеко не гренадер, поэтому Серия А, считаю, будет для него лучше, допустим английской Премьер-лиги. Тот же Михаил Мудрик мучается в АПЛ и уже скоро год пройдет, а он никак не заиграет...

– В чем-то вы правы. Но, например, Виталий Миколенко тоже не имеет выдающихся антропометрических данных, но он как играет в последнее время за "Эвертон". Шикарную игру демонстрирует и часто именно его признают игроком того или иного матча. Против "Челси" он же был самым лучшим, если не ошибаюсь?