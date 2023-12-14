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Вирт: Хотелось бы, чтобы это был последний матч для Судакова за Шахтер
Хавбека горняков активно сватают в Ювентус
УАФ/Павло Кубанов
Экс-вратарь "
– Что скажете о Георгии Судакове? Вероятно, если верить Фабрицио Романо и другим авторитетным и не очень инсайдерам, это был последний для него матч в "оранжево-черной" футболке.
– Я понимаю, к чему вы клоните. Хотелось бы, чтобы это был последний матч для Судакова за "Шахтер" и в зимнее трансферное окно он перешел в "Ювентус".
Со времен Александра Заварова никто из украинцев не играл за "Юве". Это клуб очень высокого уровня, что и говорить. Лучшая команда Италии – учитывая количество трофеев, так точно.
Судаков своей игрой, настойчивостью, трудолюбием, тем как он вырос за последние несколько лет, заслужил то, чтобы играть в одном из ведущих чемпионатов Европы. Будет ли это итальянская Серия А и "Ювентус" или какой-то другой топовый клуб из Европы, поживем – увидим.
– Судаков далеко не гренадер, поэтому Серия А, считаю, будет для него лучше, допустим английской Премьер-лиги. Тот же Михаил Мудрик мучается в АПЛ и уже скоро год пройдет, а он никак не заиграет...
– В чем-то вы правы. Но, например, Виталий Миколенко тоже не имеет выдающихся антропометрических данных, но он как играет в последнее время за "Эвертон". Шикарную игру демонстрирует и часто именно его признают игроком того или иного матча. Против "Челси" он же был самым лучшим, если не ошибаюсь?
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