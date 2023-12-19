Буткевич: Шаблия хоть и называют паразитом футбола, но Полесье довольно сотрудничеством

Президент житомирского "Полесья" Геннадий Буткевич высказался о сотрудничестве с агентом Вадимом Шаблием.

- Бени Макуана играл за "Монпелье" в Лиге 1. Одного из игроков высшего дивизиона Франции заскаутить – это не то чтобы большое достижение, они на виду и вопрос только в аргументах, как их в Украину заманить. А откуда нашли Аниагбосо и Джарджу, ведь "Полесье" их заметило и вело еще до чемпионата мира среди молодежи, на котором они хорошо сыграли за Нигерию и Гамбию?

- Это Вадим Шаблий посоветовал. Хотя его и называют "паразитом футбола", но "Полесье" довольны сотрудничеством. Он все-таки очень хорошо знает рынок. Я вижу, как эти ребята работают. Ознакомлен с их предыдущими выступлениями, в том числе за сборные. Не сомневаюсь, что в следующем году они себя покажут. Просто, например, Аниагбосо и Джарджу прибыли к нам позже, после решения вопросов с визами. Макуана еще только осваивался. Впереди – серьезные зимние сборы, весенняя часть. У них есть время, чтобы выйти на свой лучший уровень.

Отметим, что Бени Макуана стал одним из лидеров "Полесья" в первой половине сезона, проведя за команду 17 матчей, в которых набрал семь баллов по системе "гол+пас".