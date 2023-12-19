  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Буткевич: Шаблия хоть и называют паразитом футбола, но Полесье довольно сотрудничеством
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Буткевич: Шаблия хоть и называют паразитом футбола, но Полесье довольно сотрудничеством

Премьер-лига
Обновлено

Житомирский диссонанс

Буткевич: Шаблия хоть и называют паразитом футбола, но Полесье довольно сотрудничеством

instagram.com/shablii_vadim

Новина українською

Президент житомирского "Полесья" Геннадий Буткевич высказался о сотрудничестве с агентом Вадимом Шаблием.

- Бени Макуана играл за "Монпелье" в Лиге 1. Одного из игроков высшего дивизиона Франции заскаутить – это не то чтобы большое достижение, они на виду и вопрос только в аргументах, как их в Украину заманить. А откуда нашли Аниагбосо и Джарджу, ведь "Полесье" их заметило и вело еще до чемпионата мира среди молодежи, на котором они хорошо сыграли за Нигерию и Гамбию?

- Это Вадим Шаблий посоветовал. Хотя его и называют "паразитом футбола", но "Полесье" довольны сотрудничеством. Он все-таки очень хорошо знает рынок. Я вижу, как эти ребята работают. Ознакомлен с их предыдущими выступлениями, в том числе за сборные. Не сомневаюсь, что в следующем году они себя покажут. Просто, например, Аниагбосо и Джарджу прибыли к нам позже, после решения вопросов с визами. Макуана еще только осваивался. Впереди – серьезные зимние сборы, весенняя часть. У них есть время, чтобы выйти на свой лучший уровень.

Отметим, что Бени Макуана стал одним из лидеров "Полесья" в первой половине сезона, проведя за команду 17 матчей, в которых набрал семь баллов по системе "гол+пас".

По теме
yellow-arrow
СМИ назвали сумму, которую Днепр-1 планирует получить за Пихаленка
yellow-arrow
Источник: Динамо и Полесье сделали предложение игроку Черноморца
yellow-arrow
Буткевич: Полесью нужны призовое место и Кубок Украины
Вадим Шаблий Полесье (Житомир) Геннадий Буткевич
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Український футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости