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Источник: Владимир Езерский уходит из тренерского штаба Руслана Ротаня в Александрии

Премьер-лига

Переходит на другое место работы

Источник: Владимир Езерский уходит из тренерского штаба Руслана Ротаня в Александрии

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Один из помощников Руслана Ротаня Владимир Езерский покинет тренерский штаб "Александрии". Об этом пишет издание Sport.ua.

Как отмечает источник, 47-летний специалист находится на финальной стадии расторжения контракта с клубом.

Новым местом работы Езерского станут львовские "Карпаты", где специалист станет помощником Мирона Маркевича. Детали контракта уже якобы согласованы.

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Отметим, что ранее Владимир Езерский уже работал с Мироном Маркевичем в "Днепре", когда команда доходила до финала Лиги Европы.

В "Александрии" Езерский работал с начала 2023-го года. Он также является тренером сборной Украины U-17.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Игорь Семйон
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