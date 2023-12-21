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Источник: Владимир Езерский уходит из тренерского штаба Руслана Ротаня в Александрии
Переходит на другое место работы
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Один из помощников Руслана Ротаня Владимир Езерский покинет тренерский штаб "Александрии". Об этом пишет издание Sport.ua.
Как отмечает источник, 47-летний специалист находится на финальной стадии расторжения контракта с клубом.
Новым местом работы Езерского станут львовские "Карпаты", где специалист станет помощником Мирона Маркевича. Детали контракта уже якобы согласованы.
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Отметим, что ранее Владимир Езерский уже работал с Мироном Маркевичем в "Днепре", когда команда доходила до финала Лиги Европы.
В "Александрии" Езерский работал с начала 2023-го года. Он также является тренером сборной Украины U-17.
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