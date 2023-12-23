  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Экс-легионер Днепра: В матче против Шахтера на поле бросали бананы. Они думают, что черные – это обезьяны
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экс-легионер Днепра: В матче против Шахтера на поле бросали бананы. Они думают, что черные – это обезьяны

Премьер-лига

Испытывал дискриминацию из-за этого

Экс-легионер Днепра: В матче против Шахтера на поле бросали бананы. Они думают, что черные – это обезьяны

Новина українською

Бывший защитник "Днепра" Самуэль Инкум вспомнил ситуацию с, по его мнению, расистским поведением болельщиков "Шахтера" на "Донбасс Арене" во время матча УПЛ.

“Что касается меня, то в любой стране, куда бы я ни поехал, думаю, что не все у меня получалось гладко из-за того, что я не белый, поэтому я даже не обращаю на это слишком много внимания.

Помню одну из наших игр в Украине против донецкого Шахтера, там было много всего, был банан, я даже не обратил на это внимания. Они бросали на поле бананы и прочее, они думают, что черные – это обезьяны, но я даже не подал вид, чтобы не реагировать на эти провокации. Я ничего не чувствую, горжусь тем, что я черный”, - сказал Инкум.

Напомним, что ганец находился в структуре Днепра с января 2011 по август 2014 года. В общей сложности он провел 30 матчей за первую команду "днепрян", дважды шел в аренду и опускался во вторую команду.

По теме
yellow-arrow
Александр Сопко: От Кривбасса и Полесья никто не ждал прорывов
yellow-arrow
Скрипник будет зарабатывать в Металлисте 1925 года меньше, чем в Ворскле - источник
yellow-arrow
Бывший тренер Днепр-1 может возглавить юношескую сборную. Известны подробности
Самуэль Инкум Шахтер (Донецк) Днепр
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Pulse
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
жажа_the_best (Харьков)
23.12.2023 в 16:39
А что вы еще хотели от донецких вонючек? Неуважение к другим игрокам это у них в крови. Поэтому вся Украина в том числе и Сергей Ковалец хочет чтобы чемпионат выиграл Днепр. И Днепр выиграет его!!!
Ответить
0
1
Вернуться к новостям
Комментарии 6
avatar
жажа_the_best (Харьков)
23.12.2023 в 16:39
А что вы еще хотели от донецких вонючек? Неуважение к другим игрокам это у них в крови. Поэтому вся Украина в том числе и Сергей Ковалец хочет чтобы чемпионат выиграл Днепр. И Днепр выиграет его!!!
Ответить
0
1
С Карпович (Ланівці)
23.12.2023 в 15:13
То через той банан він толком так нігде і не грав.
Ответить
1
2
avatar
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
23.12.2023 в 16:24
Ранімий , сцуко ...
Ответить
0
2
shtrunc (Донецк-Хайфа)
23.12.2023 в 14:45
Звездобол, я был на все играх Шахтера дома, небыло такого. Как та б..дь, которая зпявляет об износиловании 20 лет назад.
Ответить
1
3
download1 (huyersk)
23.12.2023 в 15:43
ну ти і покидьок
Ответить
3
1
TIRAN (Донецк (Украина!))
23.12.2023 в 17:11
алень, а ну-ка, найди видео и скинь!
 
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости