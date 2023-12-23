Экс-легионер Днепра: В матче против Шахтера на поле бросали бананы. Они думают, что черные – это обезьяны

Бывший защитник "Днепра" Самуэль Инкум вспомнил ситуацию с, по его мнению, расистским поведением болельщиков "Шахтера" на "Донбасс Арене" во время матча УПЛ.

“Что касается меня, то в любой стране, куда бы я ни поехал, думаю, что не все у меня получалось гладко из-за того, что я не белый, поэтому я даже не обращаю на это слишком много внимания.

Помню одну из наших игр в Украине против донецкого Шахтера, там было много всего, был банан, я даже не обратил на это внимания. Они бросали на поле бананы и прочее, они думают, что черные – это обезьяны, но я даже не подал вид, чтобы не реагировать на эти провокации. Я ничего не чувствую, горжусь тем, что я черный”, - сказал Инкум.