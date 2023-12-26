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Для Генинсона нашли новое место работы после ухода из Черноморца

Премьер-лига
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Стало известно, где может трудоустроиться функционер

Для Генинсона нашли новое место работы после ухода из Черноморца

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Бывший вице-президент "Черноморца" Владимир Генинсон может уже в ближайшее время трудоустроиться в "Полесье", сообщает Sport.ua.

По информации источника, дебютант УПЛ рассматривает возможность пригласить функционер, чтобы он возглавил спортивную составляющую житомирского клуба.

Кроме того, не следует исключать, что Генинсон, учитывая опыт в работе УПЛ и УАФ, может рассматриваться на одну из должностей в новом составе помощников будущего президента УАФ Андрея Шевченко.

Сейчас президентом "Полесья" является Геннадий Буткевич, генеральным директором – Владимир Загурский, а директором медиа, маркетинга и спонсорства – Александр Денисов.

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До работы в "Черноморце" Владимир Генинсон был исполнительным директором ФФУ и возглавлял УПЛ.

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Полесье (Житомир) Владимир Генинсон
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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