Грицук: Когда Полесье вышло в УПЛ, на нас где-то смотрели сверху и недооценивали

Полузащитник " Полесья " Василий Грицук поделился своими впечатлениями от пройденного этапа в нынешнем сезоне УПЛ.

- Что сказал Юрий Калитвинцев команде в конце первой части сезона? И по твоим наблюдениям с каким настроением тренер ушел в отпуск? Доволен?

- Мне кажется, что настроение было несколько двоякое, потому что последняя игра с "Днепром-1" будто была неплохой, но все хотели победы, конечно. Но он сказал те слова, которые нас подбодрили. Во-первых, команда впервые за много лет играет в Премьер-лиге и для первого, так сказать, "пробного" своего сезона мы довольно неплохо выступили в первой части сезона. Но в то же время надо многое над чем работать. Поэтому, я думаю, больше позитива, чем негатива.

- О "Полесье" много говорят в СМИ. В частности, и не слишком приятные вещи. Как коллектив внутри реагирует на нападки и критику?

- Знаете, скажу так: если не будет критиков, то не будет роста. Мне так кажется. Если бы все было хорошо и все говорили бы: все круто, все хорошо, они хорошие ребята, они хорошая команда, которая всегда побеждает или даже если бы не побеждали, а нас бы всегда хвалили, то, думаю, это было бы хуже. А критика дает нам ту силу роста, которая нам нужна. Нападки бывают и не очень приятно, когда ты читаешь такое о своей команде и о себе. Но без этого не может быть футбола.

- Юрий Калитвинцев в интервью рассказал, что весенняя часть чемпионата будет сложнее. Поделись своими мыслями, чего ожидаешь ты от второй части сезона?

- Так сказал Юрий Николаевич, и я с ним соглашусь. Думаю, что будет посложнее. Почему, потому что, когда мы вышли из Первой лиги, на нас команды, возможно, где-то смотрели сверху и недооценивали. Хотя все видели команду, видели игроков и вроде бы ждали нашей игры. Но все равно, по-видимому, были мысли: это же Первая лига, они еще не сыграны и было такое отношение. Но, как показала практика, они ошибались. И это сыграло нам на руку. Почему будет немного труднее — потому что все команды пройдут зимние сборы, они уже изучили соперников, как и мы изучаем всех соперников. Поэтому думаю, в этом плане будет немного тяжелее. Но мяч круглый и будем решать все на поле.