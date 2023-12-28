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Коринтианс предложил Шахтеру вариант с обменом Майкона
Горняки изучают профайлы предложенных игроков
Фото: Ag. Corinthians/ Автор - Rodrigo Coca
Бразильский "Коринтианс" предложил "
Изначально "Коринтианс" хотел в очередной раз продлить Майкона, но после отказа "горняков", предложил вариант с обменом.
Теперь "Шахтер" анализирует способности Рони, а также изучает других футболистов, доступных для обмена. В частности, одно из имен, которое находится в фокусе внимания украинского гранда – 17-летний центрфорвард молодежной команды "Коринтианса" Гильерме Энрике, который еще не дебютировал в основе "тимау".
Сам Майкон не хочет возвращаться в Украину, поэтому в "Коринтиансе" оценивают все варианты по сохранению хавбека в составе, и не исключают даже официального предложения "горнякам" о покупке футболиста.
Напомним, что 24-летний Рони в сезоне-2023 провел 15 матчей (670 минут) в рамках бразильской Серии А.
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