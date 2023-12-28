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Защитник Оболони: По сравнению с прошлым годом уровень УПЛ плюс-минус тот же
Дмитрий Нагиев оценил уровень текущего чемпионата УПЛ
upl.ua
Защитник "
— В целом, "Оболонь" достаточно уверенно выглядела как для новичка УПЛ. Что для вашей команды стало главным вызовом после повышения в классе?
— У нас был период, когда мы могли закрепиться в середине таблицы. Но, к сожалению, с этим вызовом мы пока не справились и сейчас придется хорошо поработать на сборах, чтобы после паузы наверстать упущенное
— Министерство молодежи и спорта активно обсуждает вопрос возвращения болельщиков на трибуны. Как ты относишься к этой идее?
— К этому вопросу нужно подойти серьезно, но я думаю, что стоит вернуть болельщиков на футбол, стадион без зрителей — это грустно. У нас почему-то заполнены дискотеки, концерты, театры, но на футбол людей бояться пускать, для меня лично непонятно, почему так. Так что, надеюсь, Министерство скоро решит этот вопрос.
– Как проводишь отпуск?
— Сейчас я с друзьями в Буковеле, скоро вернусь домой и буду уже дома ожидать возвращения к тренировкам.
— По сравнению с предыдущим чемпионатом уровень текущего вырос или упал?
— Думаю, что по сравнению с прошлым годом особых изменений нет, плюс-минус уровень тот же.
— Этот сезон ты назовешь успешным, если…?
— Если команда выполнит задание остаться в УПЛ, и я смогу при этом быть полезным, то сезон будет удачным.
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