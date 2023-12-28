  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Защитник Оболони: По сравнению с прошлым годом уровень УПЛ плюс-минус тот же
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитник Оболони: По сравнению с прошлым годом уровень УПЛ плюс-минус тот же

Премьер-лига
Обновлено

Дмитрий Нагиев оценил уровень текущего чемпионата УПЛ

Защитник Оболони: По сравнению с прошлым годом уровень УПЛ плюс-минус тот же

upl.ua

Новина українською

Защитник "Оболони" Дмитрий Нагиев оценил выступления киевсккой команды в нынешнем сезоне УПЛ.

— В целом, "Оболонь" достаточно уверенно выглядела как для новичка УПЛ. Что для вашей команды стало главным вызовом после повышения в классе?

— У нас был период, когда мы могли закрепиться в середине таблицы. Но, к сожалению, с этим вызовом мы пока не справились и сейчас придется хорошо поработать на сборах, чтобы после паузы наверстать упущенное

— Министерство молодежи и спорта активно обсуждает вопрос возвращения болельщиков на трибуны. Как ты относишься к этой идее?

— К этому вопросу нужно подойти серьезно, но я думаю, что стоит вернуть болельщиков на футбол, стадион без зрителей — это грустно. У нас почему-то заполнены дискотеки, концерты, театры, но на футбол людей бояться пускать, для меня лично непонятно, почему так. Так что, надеюсь, Министерство скоро решит этот вопрос.

– Как проводишь отпуск?

— Сейчас я с друзьями в Буковеле, скоро вернусь домой и буду уже дома ожидать возвращения к тренировкам.

— По сравнению с предыдущим чемпионатом уровень текущего вырос или упал?

— Думаю, что по сравнению с прошлым годом особых изменений нет, плюс-минус уровень тот же.

— Этот сезон ты назовешь успешным, если…?

— Если команда выполнит задание остаться в УПЛ, и я смогу при этом быть полезным, то сезон будет удачным.

По теме
yellow-arrow
Три игрока Руха восстановились после травм. В лазарете остался только Слюсар
yellow-arrow
Скрипник: Я очень рад, что мы начали праздновать Рождество, как в Европе, в декабре
yellow-arrow
Вернидуб: Очень быстро могу завестись во время игры, поэтому сейчас я работаю над этим
Оболонь (Киев) Дмитрий Нагиев
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости