Защитник Оболони: По сравнению с прошлым годом уровень УПЛ плюс-минус тот же

Защитник " Оболони " Дмитрий Нагиев оценил выступления киевсккой команды в нынешнем сезоне УПЛ.

— В целом, "Оболонь" достаточно уверенно выглядела как для новичка УПЛ. Что для вашей команды стало главным вызовом после повышения в классе?

— У нас был период, когда мы могли закрепиться в середине таблицы. Но, к сожалению, с этим вызовом мы пока не справились и сейчас придется хорошо поработать на сборах, чтобы после паузы наверстать упущенное

— Министерство молодежи и спорта активно обсуждает вопрос возвращения болельщиков на трибуны. Как ты относишься к этой идее?

— К этому вопросу нужно подойти серьезно, но я думаю, что стоит вернуть болельщиков на футбол, стадион без зрителей — это грустно. У нас почему-то заполнены дискотеки, концерты, театры, но на футбол людей бояться пускать, для меня лично непонятно, почему так. Так что, надеюсь, Министерство скоро решит этот вопрос.

– Как проводишь отпуск?

— Сейчас я с друзьями в Буковеле, скоро вернусь домой и буду уже дома ожидать возвращения к тренировкам.

— По сравнению с предыдущим чемпионатом уровень текущего вырос или упал?

— Думаю, что по сравнению с прошлым годом особых изменений нет, плюс-минус уровень тот же.

— Этот сезон ты назовешь успешным, если…?

— Если команда выполнит задание остаться в УПЛ, и я смогу при этом быть полезным, то сезон будет удачным.