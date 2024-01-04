Романо: Шахтер близок к подписанию Кевина из Палмейраса

" Шахтер " близок к подписанию вингера "Палмейраса" Кевина, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, переговоры с участием всех сторон находятся на финальной стадии.

Отмечается, что "Палмейрас" имеет 70% прав на игрока.

Ранее сообщалось, что бразильский клуб отказался продавать игрока за 10+4 миллиона евро, потому что хочет получить за него как минимум 15 миллионов.

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Разговоры о заинтересованности горняков игроком велись еще год назад, но тогда до конкретики дело не дошло.

21-летний Кевин находится в системе "Палмейрас" с января 2020 года. В этом сезоне он провел за первую команду 9 матчей без результативных действий.