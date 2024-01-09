Вернидуб подтвердил подписание Твердохлеба и рассказал о поиске новых игроков

Главный тренер " Кривбасса " Юрий Вернидуб подтвердил, что клуб подписал хавбека "Миная" Егора Твердохлеба и рассказал о следующих трансферных целях клуба.

– Сейчас январь – период трансферов. Ранее была информация, что Егор Твердохлеб из "Миная" уже в "Кривбассе". Можете это подтвердить?

– Да, подтверждаю. Команда уже собралась, будет медобследование и начинаем работать. Ребята уже делали беговую работу. Все как нужно. Неделю будем здесь работать, а если дадут разрешение, то выедем на сбор.

– За какие футбольные качества взяли Егора?

– Молодой украинский футболист, который может сыграть на разных позициях. Для тренера – это плюс. Вижу его и крайним вингером, и в центре поля, и даже форвардом. Будем искать то место, которое позволит ему раскрыться еще лучше.

— Какие трансферы можно еще ожидать? Возможно, приоткроете немного карты?

— Время покажет, но пока трудно об этом говорить. В такое время что-либо планировать невозможно. Когда ребята появятся, тогда и будем об этом говорить. Сейчас еще немного рано. Мы рассматриваем молодых, классных футболистов, которые могут усилить команду и помочь во втором круге.

– Акцент на украинцах или легионерах рассматриваете?

— Да мы на разных футболистов смотрим. Но знаете, какое время, в Украине война, поэтому не каждый иностранец хочет сюда ехать. Даже некоторые украинцы могут не захотеть к нам перейти, потому что мы базируемся у себя, в Кривом Роге. Это не так далеко от линии фронта, потому некоторые боятся.