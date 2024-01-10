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Днепр-1 интересуется двумя игроками Шахтера и Кулачем
У днепрян свои планы на трансферную зиму
СК "Дніпро-1" / Автор невідомий
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По данным "ТаТоТаке", на радаре у днепрян два молодых игрока донецкого "Шахтера" – полузащитник Олег Очеретько и нападающий Богдан Вьюнник.
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И так как оба футболиста не являются игроками основы "горняков" (Очеретько отыграл за донецкий клуб только три матча в УПЛ, а Вьюнник – шесть), это может облегчить процесс переговоров.
Также отмечается, что "Днепр-1" может усилиться нападающим азербайджанской "Зиры" Владиславом Кулачем, контракт с клубом рассчитан до конца текущего сезона.
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