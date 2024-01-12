Караваев - о допуске зрителей: Всегда есть угроза, у нас война, поэтому нужно перестраховка

Универсал "Динамо" Александр Караваев высказался относительно возможного допуска зрителей на матчи УПЛ.

"Нужно понимать, что на первом месте безопасность. Если все будет сделано правильно, все будет устраивать клубы, болельщиков и Федерацию, это будет хорошо.

Всегда есть угроза, у нас война, поэтому нужно перестраховка. Если это будет опасно, то лучше посидеть дома, чем приходить на стадион", – сказал Караваев.