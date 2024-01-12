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Караваев - о допуске зрителей: Всегда есть угроза, у нас война, поэтому нужно перестраховка

Премьер-лига

Если это будет опасно, то лучше посидеть дома, чем приходить на стадион

Караваев - о допуске зрителей: Всегда есть угроза, у нас война, поэтому нужно перестраховка

uaf.ua

Новина українською

Универсал "Динамо" Александр Караваев высказался относительно возможного допуска зрителей на матчи УПЛ.

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"Нужно понимать, что на первом месте безопасность. Если все будет сделано правильно, все будет устраивать клубы, болельщиков и Федерацию, это будет хорошо.

Всегда есть угроза, у нас война, поэтому нужно перестраховка. Если это будет опасно, то лучше посидеть дома, чем приходить на стадион", – сказал Караваев.

Напомним, что первым турниром, где впервые вернули зрителей на трибуны, стала мужская и женская волейбольная Суперлига.

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Александр Караваев Динамо (Киев)
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Источник:
Динамомания
Опубликовал: Михаил Черныш
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