Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Днепр-1 попрощается с аргентинским легионером – источник
Не подошел Максимову
Фото: СК Дніпро-1
Полузащитник "Днепра-1" Эмелиано Пурита вскоре покинет команду. Об этом сообщает телеграмм-канал "Днепрянин".
Аргентинец больше не входит в планы главного тренера Юрия Максимова.
"Он, скорее всего, уже покинул клуб и не присоединится к команде на тренировочных сборах, которые пройдут в Турции", - говорится в сообщении.
"Днепр-1" завтра, 15 января, соберется на тренировочной базе для прохождения медосмотра. На 20 число запланировано путешествие в Турцию, где состоится учебно-тренировочное собрание команды.
Первый спарринг состоится 25 января против одного из лидеров австрийского чемпионата “Штурм” Грац.
Популярное сейчас
- Альмерия – Жирона. АУДИО онлайн трансляция матча 20-го тура чемпионата Испании
- Гений де Брюйне, победа Челси без Мудрика и полный матч Малиновского. Главные новости за 13 января
- Реал Мадрид - Барселона. Анонс и прогноз финала Суперкубка Испании на 14.01.2024
- На Байковом кладбище открыли мемориал Леониду Кравчуку. Расходы покрыл фонд Суркисов. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная дочь-модель легенды АПЛ приводит в восторг фанатов сексуальными фото. ФОТО
- Бензема был замечен на отдыхе с бывшей женой. В прошлом году известна модель родила ему сына. ФОТО