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Днепр-1 попрощается с аргентинским легионером – источник

Премьер-лига

Не подошел Максимову

Днепр-1 попрощается с аргентинским легионером – источник

Фото: СК Дніпро-1

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Полузащитник "Днепра-1" Эмелиано Пурита вскоре покинет команду. Об этом сообщает телеграмм-канал "Днепрянин".

Аргентинец больше не входит в планы главного тренера Юрия Максимова.

"Он, скорее всего, уже покинул клуб и не присоединится к команде на тренировочных сборах, которые пройдут в Турции", - говорится в сообщении.

"Днепр-1" завтра, 15 января, соберется на тренировочной базе для прохождения медосмотра. На 20 число запланировано путешествие в Турцию, где состоится учебно-тренировочное собрание команды.

Первый спарринг состоится 25 января против одного из лидеров австрийского чемпионата “Штурм” Грац.

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Источник:
Дніпрянин
Опубликовал: Максим Кучер
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