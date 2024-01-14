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Вингер бразильского Палмейраса Кевин перейдет в Шахтер. Известны подробности

Премьер-лига

Игрока представят в Турции

Вингер бразильского Палмейраса Кевин перейдет в Шахтер. Известны подробности

Фото: ФК Палмейрас

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Вингер "Палмейраса" Кевин перейдет в донецкий "Шахтер", Об этом сообщает Infos Palestra в Х.

Как пишется в источнике, сегодня Кевин отправится в Италию, где пройдет медосмотр. А 16 января, бразилец будет презентован как игрок донецкого "Шахтера" в Турции, где команда Марино Пушича проводит предсезонную подготовку.

Напомним, в текущем сезоне 21-летний Кевин сыграл 29 матчей, в которых забил 11 голов и отдал пять результативных передач.

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Источник:
UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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