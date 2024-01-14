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Вингер бразильского Палмейраса Кевин перейдет в Шахтер. Известны подробности
Игрока представят в Турции
Фото: ФК Палмейрас
Вингер "Палмейраса" Кевин перейдет в донецкий "Шахтер", Об этом сообщает Infos Palestra в Х.
Как пишется в источнике, сегодня Кевин отправится в Италию, где пройдет медосмотр. А 16 января, бразилец будет презентован как игрок донецкого "Шахтера" в Турции, где команда Марино Пушича проводит предсезонную подготовку.
PARTIU, EUROPA ✈️— INFOS Palestra (@Infos_palestra) January 13, 2024
Kevin viajará por volta das 21 horas para a Europa
Passará por uma série de exames na segunda, em Roma, na Itália, com o médico do clube ucraniano
Na terça, o atacante deverá ser apresentado na Turquia, onde o Shakhtar faz a pré-temporada pic.twitter.com/nuQlW0Oj6H
Напомним, в текущем сезоне 21-летний Кевин сыграл 29 матчей, в которых забил 11 голов и отдал пять результативных передач.
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