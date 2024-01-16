  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Полесье в шаге от подписания 21-летнего хавбека Сан-Паулу
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Полесье в шаге от подписания 21-летнего хавбека Сан-Паулу

Премьер-лига
Обновлено

Таллес Коста в ближайшее время отправится проходить медосмотр

Полесье в шаге от подписания 21-летнего хавбека Сан-Паулу

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Сан-Паулу" Таллес Коста в ближайшее время станет игроком "Полесья", сообщает Goal.

По данным источника, контракт уже согласован – в ближайшие часы футболист отправится на медосмотр в житомирском клубе.

"Полесье" заплатит за Косту около 1 млн евро, причем большую часть средств бразильский клуб получит сразу.

21-летний Таллес Коста всю профессиональную карьеру провел в"Сан-Паулу". В его активе 1 гол и 2 ассиста в 52 матчах. Выступал за сборные Бразилии U-16 и U-17.

Основная позиция парня - центрхав, но также уверенно себя чувствует на позициях атакующего и опорного полузащитника.

По теме
yellow-arrow
Металлист 1925 провел первую тренировку под руководством Скрипника. ФОТО
yellow-arrow
Пушич - о голе Ракицкого копчиком: Я спрашивал себя - как можно таким образом забить гол
yellow-arrow
Агент Пихаленка: Есть договоренность с Днепром-1, что предложения по игроку будем рассматривать летом
Полесье (Житомир) Сан-Паулу
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Goal
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости