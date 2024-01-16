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Полесье в шаге от подписания 21-летнего хавбека Сан-Паулу
Таллес Коста в ближайшее время отправится проходить медосмотр
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Сан-Паулу" Таллес Коста в ближайшее время станет игроком "
По данным источника, контракт уже согласован – в ближайшие часы футболист отправится на медосмотр в житомирском клубе.
"Полесье" заплатит за Косту около 1 млн евро, причем большую часть средств бразильский клуб получит сразу.
21-летний Таллес Коста всю профессиональную карьеру провел в"Сан-Паулу". В его активе 1 гол и 2 ассиста в 52 матчах. Выступал за сборные Бразилии U-16 и U-17.
Основная позиция парня - центрхав, но также уверенно себя чувствует на позициях атакующего и опорного полузащитника.
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