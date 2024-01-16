Полесье в шаге от подписания 21-летнего хавбека Сан-Паулу

Полузащитник "Сан-Паулу" Таллес Коста в ближайшее время станет игроком " Полесья ", сообщает Goal.

По данным источника, контракт уже согласован – в ближайшие часы футболист отправится на медосмотр в житомирском клубе.

"Полесье" заплатит за Косту около 1 млн евро, причем большую часть средств бразильский клуб получит сразу.

21-летний Таллес Коста всю профессиональную карьеру провел в"Сан-Паулу". В его активе 1 гол и 2 ассиста в 52 матчах. Выступал за сборные Бразилии U-16 и U-17.

Основная позиция парня - центрхав, но также уверенно себя чувствует на позициях атакующего и опорного полузащитника.