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Бондаренко: Сбор проходит на позитиве, но началась неприятная работа

Премьер-лига

Горняки на старте сбора сдают тесты на физику

Бондаренко: Сбор проходит на позитиве, но началась неприятная работа

shakhtar.com

Новина українською

Хавбек "Шахтера" Артем Бондаренко поделился впечатлением о первых днях зимних сборов команды в Турции.

"Очень счастливы, пока, друг друга видеть. Точно можно сказать, что сбор проходит на позитиве, но началась такая, неприятная работа.

Вчера был тест беговой, чтобы тренерский штаб увидел, в каком мы состоянии. Тест был, мягко говоря, неприятным, но это требовалось. Мы все понимаем. Мне, можно сказать, удалось показать достойный результат. А с сегодняшнего дня началась более приятная работа — с мячами.

Должны добавлять во всех аспектах – как в физическом, так и тактическом плане. Мы готовы работать и понимаем, что именно нужно улучшать", – сказал Бондаренко.

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Шахтер (Донецк) Артем Бондаренко
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Источник:
Інстаграм Шахтаря
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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TIRAN (Донецк (Украина!))
16.01.2024 в 20:32
пешеход, что ты там мог показать с достойным результатом? все матчи еле шевелишься на поле
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Комментарии 1
TIRAN (Донецк (Украина!))
16.01.2024 в 20:32
пешеход, что ты там мог показать с достойным результатом? все матчи еле шевелишься на поле
Ответить
0
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