Бондаренко: Сбор проходит на позитиве, но началась неприятная работа

Хавбек " Шахтера " Артем Бондаренко поделился впечатлением о первых днях зимних сборов команды в Турции.

"Очень счастливы, пока, друг друга видеть. Точно можно сказать, что сбор проходит на позитиве, но началась такая, неприятная работа.

Вчера был тест беговой, чтобы тренерский штаб увидел, в каком мы состоянии. Тест был, мягко говоря, неприятным, но это требовалось. Мы все понимаем. Мне, можно сказать, удалось показать достойный результат. А с сегодняшнего дня началась более приятная работа — с мячами.

Должны добавлять во всех аспектах – как в физическом, так и тактическом плане. Мы готовы работать и понимаем, что именно нужно улучшать", – сказал Бондаренко.