Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бондаренко: Сбор проходит на позитиве, но началась неприятная работа
Горняки на старте сбора сдают тесты на физику
shakhtar.com
Хавбек "
"Очень счастливы, пока, друг друга видеть. Точно можно сказать, что сбор проходит на позитиве, но началась такая, неприятная работа.
Вчера был тест беговой, чтобы тренерский штаб увидел, в каком мы состоянии. Тест был, мягко говоря, неприятным, но это требовалось. Мы все понимаем. Мне, можно сказать, удалось показать достойный результат. А с сегодняшнего дня началась более приятная работа — с мячами.
Должны добавлять во всех аспектах – как в физическом, так и тактическом плане. Мы готовы работать и понимаем, что именно нужно улучшать", – сказал Бондаренко.
Популярное сейчас
- Вместо Моуриньо. Рома назначила легенду клуба новым главным тренером
- Официально. Рома уволила Моуриньо
- Предшественники Владислава Вакулы. Знаменитые гуляки украинской Премьер-лиги
- Динамо окончательно определилось по поводу трансфера лидера Днепра-1
- Красотка дня. Роскошная дочь-модель легенды АПЛ приводит в восторг фанатов сексуальными фото. ФОТО
- 31-летний Мане женился на 19-летней девушке, с которой начал отношения, когда ей было 16. ФОТО
Комментарии 1