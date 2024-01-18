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Для УПЛ - большие деньги. Инсайдер раскрыл сумму, за которую Шахтер подпишет Кевина. Трансфер согласован

Премьер-лига

Очередной бразилец

Для УПЛ - большие деньги. Инсайдер раскрыл сумму, за которую Шахтер подпишет Кевина. Трансфер согласован

Фото: ФК Палмейрас

Новина українською

Бразилец Кевин подписал контракт с "Шахтером". Как отмечает инсайдер Фабрицио Романо, все условия уже согласованы, контракт - на пять лет.

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Сумма компенсации за игрока составит 15 миллионов евро.

Напомним, что на взрослом уровне Кевин провел 11 матчей за "Палмейрас", забив 1 гол. В составе команды U-20 сыграл 42 игры, в которых отметился 15 голами и 6 ассистами.

Также добавим, что ранее украинские СМИ уже идентифицировали Кевина на видеоролике "Шахтера" с зимнего учебно-тренировочного сбора. Официально о переходе клуб еще не сообщал.

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Источник:
Фабріціо Романо
Опубликовал: Игорь Семйон
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