Для УПЛ - большие деньги. Инсайдер раскрыл сумму, за которую Шахтер подпишет Кевина. Трансфер согласован

Бразилец Кевин подписал контракт с "Шахтером". Как отмечает инсайдер Фабрицио Романо, все условия уже согласованы, контракт - на пять лет.

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Сумма компенсации за игрока составит 15 миллионов евро.

???????????? Shakhtar Donetsk completed deal for Kevin joining from Palmeiras on €15m fee, top move for Ukrainian side now sealed.



Five year contract, agreement sealed by Paulo Pitombeira/Talents Sports. https://t.co/dAxM6jE11P — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 18, 2024

Напомним, что на взрослом уровне Кевин провел 11 матчей за "Палмейрас", забив 1 гол. В составе команды U-20 сыграл 42 игры, в которых отметился 15 голами и 6 ассистами.

Также добавим, что ранее украинские СМИ уже идентифицировали Кевина на видеоролике "Шахтера" с зимнего учебно-тренировочного сбора. Официально о переходе клуб еще не сообщал.