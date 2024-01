Для УПЛ - большие деньги. Инсайдер раскрыл сумму, за которую Шахтер подпишет Кевина. Трансфер согласован

Бразилец Кевин подписал контракт с "Шахтером". Как отмечает инсайдер Фабрицио Романо, все условия уже согласованы, контракт - на пять лет.

Сумма компенсации за игрока составит 15 миллионов евро.

???????????? Shakhtar Donetsk completed deal for Kevin joining from Palmeiras on €15m fee, top move for Ukrainian side now sealed.



Five year contract, agreement sealed by Paulo Pitombeira/Talents Sports. https://t.co/dAxM6jE11P