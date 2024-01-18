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"Не смогли назвать четкую сумму за трансфер". Бескоровайный рассказал, почему не перешел в Лацио

Премьер-лига
"Не смогли назвать четкую сумму за трансфер". Бескоровайный рассказал, почему не перешел в Лацио

Фото: dac1904.sk

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Защитник "Кривбасса" Даниил Бескоровайный рассказал, как в свое время мог перейти в итальянский "Лацио".

"После того как вместе со сборной Украины U-20 я стал чемпионом мира, обыграв в полуфинале итальянцев со счетом 1:0, получил звонок через агента от представителя "Лацио". Состоялась встреча во Львове. Обсудили то, каким может быть контракт. Понимали, что нужно делать все возможное, чтобы договориться о сумме трансфера с "ДАК 1904". Как видите, ничего не вышло.

У моего клуба на тот момент был такой спортивный директор, который не мог назвать четкую сумму за мой переход. Каждое утро слышали новую сумму. Время прошло. Я остался там. "Лацио" – топовый клуб. Там сразу сказали, что больше недели ждать не будут. Варианты у них были. Купили другого игрока, да еще и с европейским паспортом", - сказал Бескоровайный.

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Источник:
sport-express.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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