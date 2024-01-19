Грицай: Рыкун вообще был красавец - так корпусом работал, не подберешься к мячу

Бывший полузащитник "Днепра" Александр Грицай вспомнил работу с Александром Рыкуном, который также часть своей карьеры провел в днепровском клубе.

- Нас хорошо приняли. На тот момент в "Днепре" были, в основном, молодые ребята. Мы быстро сдружились. Жили в старом корпусе, по двое. Сначала соседом по комнате у меня был Андрей Зубченко. Сам он из Запорожья, поэтому часто уезжал, и я оставался в комнате один. Потом подселили ко мне Александра Рыкуна. Он местный, поэтому после тренировок все время уезжал домой ночевать. Приезжал уже на заезд, перед играми.

– Каким Рыкун был в быту?

– Все было отлично, никаких проблем. Все те околофутбольные истории, которые рассказывали о нем, если и происходили, то за пределами базы в свободное от тренировок и игр время.

– Чем занимались на базе?

– Читали спортивную прессу. Популярными были газеты "Спорт-экспресс", "Команда". Помню, ходили за ними в ближайший киоск в 15 минутах от базы. А еще книги разные читали. Потом начали появляться первые приставки. Стали на них играть то в футбол, то в хоккей.

– Юные Ротань, Назаренко, Рыкун, Шершун… Какими они были?

– С этими ребятами я, считай, вырос на базе. Тогда никто так далеко вперед не заглядывал, никто не думал, что они станут звездами украинского футбола. Но было видно, какие у них светлые головы, как видят поле, как обращаются с мячом. Рыкун вообще был красавец: так корпусом работал, не подберешься к мячу. На тренировках мы часто друг против друга играли. Могу сказать, что Рыкун здорово готовил меня к предстоящим единоборствам с оппонентами.