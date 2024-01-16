Предшественники Владислава Вакулы. Знаменитые гуляки украинской Премьер-лиги

Владислав Вакула – неисправимый. В апреле парню исполнилось двадцать четыре, а такое впечатление, что его карьера в каком-нибудь претенциозном клубе уже завершена. Систематическое нарушение режима оставило нападающего у разбитого корыта – сначала ему прощали вопиющие ошибки, но со временем терпение лопнуло. Так было в "Шахтере", "Мариуполе", "Десне", теперь - "Полесье".

И Вакулу совсем не жаль – природа дала ему талант, который не использован хотя бы на десять процентов. ДТП в Мариуполе навеселе, конфликт с полицией в Житомире – согласитесь, так дела не делаются.

Ввиду очередного инцидента, связанного с Владиславом, мы решили вспомнить и других гуляках. Что с ними случилось?

Константин Кравченко

В 2008-м "Шахтер" со скандалом приобрел Константина Кравченко – заплатил 5 миллионов долларов (благодаря этому плеймейкер моментально стал одним из самых дорогих украинцев, проданных в пределах УПЛ) и докинул еще 500 тысяч в качестве налогов, чтобы избежать открытой конфронтации с "Днепром".

Казалось бы - "оранжево-черные" выложили огромные деньги и рассчитывали получить конкретную выгоду. В Днепре 21-летний полузащитник был лидером, провел больше сотни матчей, забил несколько важных мячей, в том числе дубль – "Металлисту". Круто? Еще как.

Тем не менее, в Донецке все пошло не так – во-первых, Кравченко не справился с ответственностью и морально угас (вы не смотрите на 12+6 в 38 поединках), во-вторых, вдрызг проиграл конкуренцию, в-третьих, не отказал себе в выпивке и прочих запретных наслаждениях. И если бы об этом говорили только "очевидцы" – Николай Павлов, работавший с Константином в тогдашнем "Ильичевце", также делал определенные намеки.

В 2020-м уже бывший футболист дал интервью, где попытался себя отбелить, но создал дополнительный повод для критики. Чувствовалось пренебрежение к менеджменту "горняков", было сказано об "убийстве" и "я сильнее Виллиана вдвое". Кто-то так и не понял, где все повернуло не туда.

Евгений Селезнев

"Сколько было выпито за карьеру? Люди столько борща, наверное, не съели. Если честно, то это плохо, и я не хвастаюсь этим. В молодости была глупость, я прошел через это", - заявил Евгений Селезнев перед журналистами.

Надо понимать следующее: Селя – специфический человек, с интересным юмором, где много полуправды и баек. Впрочем, хорошо, что нападающий сам признал допущенные ошибки и этим сделал невозможным любые спекуляции.

Главный аргумент, который разоружает недовольных поведением Евгения – это его статистика и регалии. 108 результативных действий за "сине-бело-голубых", статус лучшего голеадора Премьер-лиги (2010/11, 2011/12), выход в финал ЛЕ, участие в национальной сборной и довольно продуктивный период в Турции – это весомые плюсы. По крайней мере, на фоне подавляющего количества других героев, которые тоже имели недостатки за полем, Селезнев имеет приличную историю выступлений (это если смириться с российской "Кубанью").

Александр Рыкун

Александр Рыкун – гений паса и с этим не поспоришь. Филигранная, "бразильская" техника и прекрасное видение поля – сегодня бы игрок с подобными скиллами стоил на рынке очень дорого. Что в "Ильичевце", что "Днепре" и "Металлисте" – везде атакующий полузащитник имел серьезные трудности с "зеленым змием".

"Я мог гульнуть на 2-4 дня", "матч закончился – надо пивка выпить", "пил по поводу и без" – и вот в этом и весь уроженец Днепра. В 2009-м вообще случился трэш, который подтвердил сам Александр – в Винниках "бухим" свалился с балкона четвертого этажа и, как ярко расписывали СМИ, "сломал ключицу".

Рыкун никогда не скрывал страсти, слушал справедливые упреки от тренеров, преимущественно отмалчивался и продолжал свое любимое дело. Если бы не огромный потенциал, то вряд ли бы с ним так долго "мучились" – жаль, что он так и не был продемонстрирован в полной мере. Исполнитель реально претендовал на величие, однако не поставил жирную точку – ни одного трофея в его активе нет.

Артем Милевский

Проблемы Артема Милевского лежат на поверхности и не так давно довели до критической точки – экс-форвард "Динамо" попал в больницу и проходил курс лечения от зависимости. Сейчас Миля выглядит свежее, однако следы бурного прошлого никуда не делись.

Ну а что? Футболистом Артема нередко замечали в "готовом" состоянии, причем за рулем. Похоже, Вакула создал себе кумира – все же помнят красный Ferrari, разбитый в Турции?

Милевский – компанейская и искренняя душа, но перегорел в Киеве. Игорь Суркис передержал нападающего, наказывал дублем в профилактических целях, не отпустил в Италию в 2013-м. Безусловно, это не снимает ответственность с Артема, впрочем, если бы стороны разобрались в конфликте, то, возможно, спортивная жизнь Артема была бы успешнее.

В то же время история не знает понятия "но", поэтому воспитанник киевлян имеет то, что заслужил. Это хрестоматийный пример – если ты в молодости будешь убегать с бутылкой от присмотра президента и переступать черту, то вселенная тебя обязательно накажет.

Александр Алиев

И как мы обойдемся без верного друга? Александр Алиев дружил с Милевским со времен академии, прошел Крым, Рим и медные трубы, также неплохо котировался и мог дать больше, чем это сделал на самом деле. Пушечный дальний удар и великолепное исполнение штрафных стандартов (например, положил "конфетку" "Порту" в Лиге чемпионов) – словом, было за что хвалить.

Однако это ничего не стоит, если есть сознательное уничтожение собственной личности. Кто знает, как бы сложилась судьба Алиева, если бы он приложил должные усилия. Упущенные возможности – это, пожалуй, худшее, что может случиться с тем, кто к чему-то стремится.

Полузащитник жил в дни так называемой "золотой" молодежи (сегодняшняя все же ориентируется на Европу и тянется к тамошним стандартам), заработал большие деньги и ему никто четко не объяснил, что с ними делать. "Кодировался два или три раза. Ну, была у меня проблема с алкоголем" – это черта, которую следует подвести.

Как видим, все решает окружение – сегодня Александр заметно исправился, возмужал и в медийной плоскости выступает с положительной стороны; радует, что хотя бы теперь он не так сильно ассоциируется с алкогольным прошлым, а в целом продвигает правильные тезисы.

***

Еще есть старая гвардия, но тут нужен контекст. Когда условные Леоненко, Саленко, вовремя взявшийся за голову Шуховцев рассказывают о своих похождениях, надо осознать то, что они жили в реальности, где это было даже допустимо и приемлемо.

Вот что рассказал Александр Чижевский, который первым "пробил" 400 матчей в УПЛ: "Так же мы могли себе позволить употребить каких-то 50 грамм. А сейчас дай молодому выпить, он же на поле не выйдет, уже на следующий день будет умирать. А раньше футболисты ходили до утра, выходили - четыре часа поспали - и разрывали команды. Нет уже того, что раньше было".

Это не пропаганда, а лишь констатация той жизни – Леоненко вызывает весь спектр эмоций, впрочем, у него не отобрать голы московскому "Спартаку". Саленко? Да хотя бы засиял на чемпионате мира-1994 – то есть, у той эпохи были маркеры, позволявшие снять неудобные вопросы. Нынешний футбол является более профессиональным и в идеале ставит крест на определенных вещах. Собственно, поэтому Вакуле в дальнейшем будет очень трудно.

Фото - ФК "Полесье", UA-Футбол