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Металлист 1925 увеличил бюджет на 1,5 млн долларов - Источник

Премьер-лига

В 2023 году у команды сменился инвестор

Металлист 1925 увеличил бюджет на 1,5 млн долларов - Источник

Фото: ФК Металіст 1925

Новина українською

Харьковский "Металлист 1925" увеличил бюджет на 1,5 миллиона долларов. Об этом сообщил журналист Андрей Сенькив в эфире программы "KDK".

"По моей информации, бюджет клуба в первой половине сезона составлял три с половиной миллиона долларов, но после прихода новых владельцев, нового тренерского штаба и новичков бюджет увеличили до 5 млн, то есть на полтора миллиона по сравнению с первой половиной сезона", - заявил Сенькив.

Напомним, в конце августа 2023 года "Металлист 1925" был на грани исчезновения, поскольку главный инвестор харьковчан - "AES Group" серьезно пострадал из-за российских атак и был вынужден прекратить финансирование клуба.

Основатель и CEO криптобиржи WhiteBIT Владимир Носов решил помочь команде из родного города и стал ее инвестором. Позже он стал президентом харьковского клуба.

По завершению осенней части сезона главным тренером команды был назначен Виктор Скрипник.

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Металлист 1925 (Харьков) Андрей Сенькив
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Источник:
KDK
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
22.01.2024 в 13:47
Ух! Теперь можно и на еврокубки замахнуцца!
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
22.01.2024 в 13:47
Ух! Теперь можно и на еврокубки замахнуцца!
Ответить
0
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