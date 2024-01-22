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Металлист 1925 увеличил бюджет на 1,5 млн долларов - Источник
В 2023 году у команды сменился инвестор
Фото: ФК Металіст 1925
Харьковский "Металлист 1925" увеличил бюджет на 1,5 миллиона долларов. Об этом сообщил журналист Андрей Сенькив в эфире программы "KDK".
"По моей информации, бюджет клуба в первой половине сезона составлял три с половиной миллиона долларов, но после прихода новых владельцев, нового тренерского штаба и новичков бюджет увеличили до 5 млн, то есть на полтора миллиона по сравнению с первой половиной сезона", - заявил Сенькив.
Напомним, в конце августа 2023 года "Металлист 1925" был на грани исчезновения, поскольку главный инвестор харьковчан - "AES Group" серьезно пострадал из-за российских атак и был вынужден прекратить финансирование клуба.
Основатель и CEO криптобиржи WhiteBIT Владимир Носов решил помочь команде из родного города и стал ее инвестором. Позже он стал президентом харьковского клуба.
По завершению осенней части сезона главным тренером команды был назначен Виктор Скрипник.
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