Металлист 1925 увеличил бюджет на 1,5 млн долларов - Источник

Харьковский "Металлист 1925" увеличил бюджет на 1,5 миллиона долларов. Об этом сообщил журналист Андрей Сенькив в эфире программы "KDK".

"По моей информации, бюджет клуба в первой половине сезона составлял три с половиной миллиона долларов, но после прихода новых владельцев, нового тренерского штаба и новичков бюджет увеличили до 5 млн, то есть на полтора миллиона по сравнению с первой половиной сезона", - заявил Сенькив.

Напомним, в конце августа 2023 года "Металлист 1925" был на грани исчезновения, поскольку главный инвестор харьковчан - "AES Group" серьезно пострадал из-за российских атак и был вынужден прекратить финансирование клуба.

Основатель и CEO криптобиржи WhiteBIT Владимир Носов решил помочь команде из родного города и стал ее инвестором. Позже он стал президентом харьковского клуба.

По завершению осенней части сезона главным тренером команды был назначен Виктор Скрипник.