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Брагару стал клиентом агентства Шаблия
Раньше у игрока не было официального агента
instagram.com/bragarchik_45
Интересы полузащитника "Черноморца"
Эту информацию указывает и портал Transfermarkt.
До сих пор 21-летний хавбек не имел агента. Его делами занимался Владимир Генинсон, который в конце 2023 года покинул пост вице-президента "Черноморца".
Напомним, что Брагару недавно подписал предварительный контракт с "Динамо" и должен перейти в киевский клуб по окончанию сезона.
Также СМИ пишут о том, что киевский клуб также ведет переговоры с "Черноморцем" о возможности перехода игрока уже зимой.
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