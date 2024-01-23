Брагару стал клиентом агентства Шаблия

Интересы полузащитника "Черноморца" Максима Брагару отныне будет представлять агентская компания Вадима Шаблия Prostar, сообщает "Футбол 24».

Эту информацию указывает и портал Transfermarkt.

До сих пор 21-летний хавбек не имел агента. Его делами занимался Владимир Генинсон, который в конце 2023 года покинул пост вице-президента "Черноморца".

Напомним, что Брагару недавно подписал предварительный контракт с "Динамо" и должен перейти в киевский клуб по окончанию сезона.

Также СМИ пишут о том, что киевский клуб также ведет переговоры с "Черноморцем" о возможности перехода игрока уже зимой.