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Брагару стал клиентом агентства Шаблия

Премьер-лига
Обновлено

Раньше у игрока не было официального агента

Брагару стал клиентом агентства Шаблия

instagram.com/bragarchik_45

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Интересы полузащитника "Черноморца" Максима Брагару отныне будет представлять агентская компания Вадима Шаблия Prostar, сообщает "Футбол 24».

Эту информацию указывает и портал Transfermarkt.

До сих пор 21-летний хавбек не имел агента. Его делами занимался Владимир Генинсон, который в конце 2023 года покинул пост вице-президента "Черноморца".

Напомним, что Брагару недавно подписал предварительный контракт с "Динамо" и должен перейти в киевский клуб по окончанию сезона.

Также СМИ пишут о том, что киевский клуб также ведет переговоры с "Черноморцем" о возможности перехода игрока уже зимой.

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Источник:
football24
Опубликовал: Михаил Черныш
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