Срна: Мы все вместе должны сделать все, чтобы не допустить падения украинского футбола

Спортивный директор ФК "Шахтер" Дарио Срна поделился видением того, чего ожидать во второй части сезона:

"Нам, Украине и украинцам, необходимо побеждать на всех фронтах, чтобы достигать своих целей. Украинские политики должны заниматься тем, чтобы страна была в Нато, попала в Евросоюз, выиграла войну против агрессора - России, чтобы вернула границы 1991 года. "Шахтер" и все в украинском футболе должны заниматься тем, чтобы вернуть украинский чемпионат туда, где он был, — не 20 место в рейтинге, а 11 - 12. Чтобы две команды играли в Лиге чемпионов, чтобы "Днепр" снова играл в финале Лиги Европы, чтобы в еврокубках играл "Кривбасс", "Полесье", которое много вкладывает в развитие, "Рух" со своей академией. Поэтому мы все вместе должны сделать все, чтобы не допустить падения украинского футбола. Обязанность "шахтера", нашего президента, который не опускает руки, не говорит пустые слова, а делает дело. И еще раз надо поблагодарить всех президентов клубов, которые вкладывают деньги, душу, сердце и в дальнейшем будут инвестировать средства в свои клубы и развитие украинского футбола".