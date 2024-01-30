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ЛНЗ - Словацко. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга

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ЛНЗ - Словацко. Смотреть онлайн товарищеский матч

ЛНЗ - Словацко. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга

Фото: ФК ЛНЗ

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Во вторник, 30 января ЛНЗ сыграет товарищеский матч на учебно-тренировочном сборе в Турции. Подопечные Олега Дулуба встретятся с чешским клубом "Словацко".

Поединок между командами начнется в 15:00. Прямая трансляция спарринга будет доступна на клубном YouTube-канале черкасского клуба.

Товарищеский матч, 30 января 2024 год
ЛНЗ - "Словацко" 15:00
Трансляция - YouTube-канал "ЛНЗ"

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Источник:
YouTube
Опубликовал: Алина Ерофеева
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