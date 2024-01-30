Вернидуб - про Дибанго: Африканцы быстрее адаптируются к топ-чемпионатам, чем украинцы - они всю жизнь ждут своего шанса

Главный тренер " Кривбасса " Юрий Вернидуб рассказал об одном из луших легионеров текущего сезона УПЛ, левом защитнике криворожцев Иване Дибанге.

– В Кривбассе сияет Иван Дибанго… Расскажите, в чем его парадокс?

– Когда я его только увидел, сказал, что для меня это открытие. Я сразу разглядел его потенциал. Он отличный человек и настоящий профессионал, всегда смотрит за собой, часто индивидуально занимается.

Дибанго – быстрый, цепкий, не боящийся единоборств, его очень трудно обыграть один в один. Он по праву является лучшим левым защитником чемпионата Украины. Хоть Иван и молодой, 21 год, но выглядит уверенно. Он с каждым днем прогрессирует, я если так и дальше будет работать, то принесет Кривбассу хорошие деньги.

– Дибанго уже готов к топ-чемпионату?

– Думаю, да. Африканцы быстрее адаптируются к топ-чемпионатам, чем украинцы, потому что они очень голодны к футболу. Они всю жизнь ждут своего шанса, и если он появится, я уверен, Дибанго его использует на 200%.