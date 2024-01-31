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Минай в товарищеском матче победил земляков из Первой лиги

Премьер-лига
Обновлено

Результативный спарринг

Минай в товарищеском матче победил земляков из Первой лиги

фото - ФК Минай / автор невідомий

Новина українською

В среду, 31-го января, "Минай" провел третий спарринг на зимнем учебно-тренировочном сборе, который команда проводит у себя дома. Сегодняшним соперником команды Желько Любеновича был "Хуст", представляющий Первую лигу.

Спарринг оказался результативным – на двоих команды организовали пять взятий ворот. Сильнее, как и положено в случае столкновения представителей двух разных по классу лиг, оказались футболисты из элиты – 3:2.

Это вторая подряд победа минайцев на сборах. Несколько дней назад они разгромили "Рух-2".

Контрольный матч
"Минай" - "Хуст" 3:2
Голы: 1:0 Ременяк, 30, 2:0 Петько, 46, 2:1 Янко, 51, 3:1 Матюшенко, 62, 3:2 Вадовский, 70

"Минай" (1-й тайм): Кемкин, Дмитрук, Чуев, Скиба, Прокопчук, Корнийчук, Петько, Семотюк, Кораблин, Ременяк, Устименко

"Минай" (2-й тайм): Росул, Ременяк (Тищук, 60), Немчанинов, Скиба, Прокопчук, Максимец, Семотюк, Петько, Матюшенко, Гуничев, Устименко (Демиденко, 60)

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Источник:
ФК Минай
Опубликовал: Игорь Семйон
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