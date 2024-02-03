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Первая победа Скрипника. Металлист 1925 - Левадия 1:0

Премьер-лига
Обновлено

Минимальная победа харьковчан

Первая победа Скрипника. Металлист 1925 - Левадия 1:0

Фото: пресслужби ФК "Металіст 1925"

Новина українською

В своем третьем контрольном поединке во время зимних УТС, харьковский "Металлист 1925" обыгрывает эстонскую "Левадию" с минимальным счетом 1:0. Автором забитого гола на 13-й минуте стал Сидоров. До этого украинский коллектив проиграл "Пясту" и уступил "Вольфсбергу".

Следующий поединок подопечные Скрипника сыграют 9-го февраля против "Брентфорд Б"

3 февраля 2024 года. Зимние УТС.
"Металлист 1925" - "Левадия" - 1:0
Гол: Сидоров 13

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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