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КМ. ЛНЗ - Лиепая 3:0. Завершили сбор победой

Премьер-лига
Обновлено

Уверенная игра черкасского коллектива

КМ. ЛНЗ - Лиепая 3:0. Завершили сбор победой

Фото: пресслужби ФК "ЛНЗ"

Новина українською

Сегодня состоялся последний контрольный матч первого сбора, где "ЛНЗ" встретился с латвийским "Лиепаем". Черкасский коллектив обыграл оппонентов со счетом 3:0. Голами за украинский клуб отметились Арад Бар, Александр Каплиенко и Виталий Бойко.

Подопечные Олега Дулуба провели во время зимних сборов 6 поединков, в которых одержали две победы и одну ничью.

Спарринг №6 3 февраля
16:00 (Киев), 17:00 (Турция)
Стадион: Emirhan Sport Center
ЛНЗ (Черкассы) - Лиепая (Лиепая, Латвия) 3:0

Голы: Арад Бар, Александр Каплиенко и Виталий Бойко

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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