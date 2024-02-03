КМ. ЛНЗ - Лиепая 3:0. Завершили сбор победой

Сегодня состоялся последний контрольный матч первого сбора, где "ЛНЗ" встретился с латвийским "Лиепаем". Черкасский коллектив обыграл оппонентов со счетом 3:0. Голами за украинский клуб отметились Арад Бар, Александр Каплиенко и Виталий Бойко.

Подопечные Олега Дулуба провели во время зимних сборов 6 поединков, в которых одержали две победы и одну ничью.

Спарринг №6 3 февраля

16:00 (Киев), 17:00 (Турция)

Стадион: Emirhan Sport Center

ЛНЗ (Черкассы) - Лиепая (Лиепая, Латвия) 3:0

Голы: Арад Бар, Александр Каплиенко и Виталий Бойко