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Шацких: В заключительный период Луческу в Динамо все немного устали
Но приход Шовковского взбодрил команду
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший футболист "Динамо" и текущий тренер "Пахтакора" Максим Шацких ответил на вопрос, не затянул ли Луческу со своим уходящим из киевского клуба.
“Мне трудно об этом говорить, так я не был внутри команды. Но, судя по результатам в последнее время и разговорам с ребятами из команды, все немного устали. Не знаю, в чем причина, об этом уже говорили давно, что пора, не было прогресса. Не было видно, за счет чего они смогут получить новые эмоции, чтобы сыграть. После ухода Луческу как раз на свежих эмоциях какой-то результат показали в конце года.
Посмотрим, к чему это приведет, что Саша Шовковский стал именно у руля. Вы ведь сами понимаете, что успех тренера показывает только результат. Если ты играешь в таки-таку, но нет результата, ок, а что тогда дальше? Ну играйте, игру забудут”, - сказал Шацких.
Луческу подал в отставку с поста главного тренера "Динамо" в начале ноября прошлого года после поражения в домашнем поединке УПЛ против "Шахтера". Он провел во главе киевлян больше трех сезонов.
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