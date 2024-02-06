Луческу отреагировал на слухи о своем возвращении в Динамо Бухарест

Бывший тренер "Динамо" и "Шахтера" Мирча Луческу рассказал, что с тревогой наблюдает за успехами "Динамо" Бухарест в этом сезоне.

"Я не могу высказывать свое мнение. С тревогой наблюдаю за ситуацией в "Динамо" и понимаю, что допущенные ошибки сказываются на сегодняшней команде. Это требует внимания, терпения, организованности. Многие болельщики, достигшие определенной зрелости и финансовой независимости, задумываются о возможности быть в "Динамо", причем не в качестве болельщиков. "Динамо" нужен стадион, чтобы иметь весь дух "Динамо".

Я убежден, что, когда будет объявлено о начале строительства стадиона, будет большая конкуренция, особенно среди болельщиков. Должны вернуться те, кто руководил "Динамо" в определенный период, когда все было идеально и все радовались успехам команды. Все циклично, и такой момент обязательно настанет. Придут люди, которые знают, как управлять этим клубом – полные энтузиазма люди, которым небезразличны цвета "Динамо", - сказал румынский специалист.

Реагируя на слухи о возможном возвращении в бухарестский клуб, Мирча ответил лаконично: "Есть много вещей, которые стоит обсудить".