Вьюнник хочет разорвать контракт с Шахтером. Судя по соцсетям, игрок находится в Саудовской Аравии

Нападающий " Шахтера " Богдан Вьюнник отказался тренироваться с командой и хочет разорвать контракт, мотивируя свое желание переживаниями, связанными с войной в Украине, сообщает FootBoom.

В данный момент игрок пытается самостоятельно найти клуб и на призывы руководства "Шахтера" присоединиться к команде, с которой у него действующий контракт, не реагирует.

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Как известно, футболист не поехал с командой на сборы в Турцию. В "Шахтере" подтвердили, что Богдан на данный момент в лагере команды в Белеке отсутствует.

Судя по Instagram Вьюнника, он проводит время в Саудовской Аравии. В частности, побывал на матче "Аль-Насра", который возглавляет экс-тренер "Шахтера" Луиш Каштру.

Напомним, что в текущем сезоне форвард провел за "горняков" 6 матчей (167 минут), в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.