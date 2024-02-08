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Шахтер - Лехия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга

Премьер-лига

Шахтер - Лехия. Смотреть онлайн товарищеский матч

Шахтер - Лехия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

В четверг, 8 февраля, "Шахтер" проведет второй контрольный матч за сегодня. Соперником команды Марино Пушича будет представитель второго польского дивизиона - "Лехия".

Товарищеский поединок начнется в 16:30 по киевскому времени. Смотреть матч можно на клубном YouTube-канале "горняков".

Товарищеский матч, 8 февраля 2024 год
"Шахтер" - "Лехия" 16:30
Трансляция - YouTube-канал "Шахтера"

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Источник:
YouTube
Опубликовал: Алина Ерофеева
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