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Оболонь спасла ничью в спарринге против одного из аутсайдеров чемпионата Дании

Премьер-лига

Финальный поединок перед сезоном УПЛ

Оболонь спасла ничью в спарринге против одного из аутсайдеров чемпионата Дании

Фото: ФК Оболонь

UA-Футбол
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Киевская "Оболонь" провела свой последний спарринг в рамках турецкого межсезонного собрания. Соперником подопечных Иващенко стала команда "Кеге" из Дании.

Первыми в матче забили именно датчане. На 67 минуте Эркан Семовский вышел один на один с голкипером и переиграл его ударом в левый угол.

На 80-й минуте "пивовары" счет сравняли. После неудачного розыгрыша стандарта вторая волна атаки получилась результативной. После попадания в перекладину Олег Вишневский добил мяч в пустой угол ворот.

"Оболонь" (стартовый состав): Федоривский – Осман, Лукьянчук, Приймак, Грисьо, Груша, Косовский, Черненко, Мединский, Слободян (К), Краснопир.

Официальную часть года "Оболонь" начнет матчем против "Черноморца". Этот домашний поединок для киевлян запланирован на 26 февраля.

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Оболонь (Киев) Кёге (Дания)
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