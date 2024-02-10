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Оболонь спасла ничью в спарринге против одного из аутсайдеров чемпионата Дании
Финальный поединок перед сезоном УПЛ
Фото: ФК Оболонь
Киевская "Оболонь" провела свой последний спарринг в рамках турецкого межсезонного собрания. Соперником подопечных Иващенко стала команда "Кеге" из Дании.
Первыми в матче забили именно датчане. На 67 минуте Эркан Семовский вышел один на один с голкипером и переиграл его ударом в левый угол.
На 80-й минуте "пивовары" счет сравняли. После неудачного розыгрыша стандарта вторая волна атаки получилась результативной. После попадания в перекладину Олег Вишневский добил мяч в пустой угол ворот.
"Оболонь" (стартовый состав): Федоривский – Осман, Лукьянчук, Приймак, Грисьо, Груша, Косовский, Черненко, Мединский, Слободян (К), Краснопир.
Официальную часть года "Оболонь" начнет матчем против "Черноморца". Этот домашний поединок для киевлян запланирован на 26 февраля.
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